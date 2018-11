Patientenverfügung muss eindeutig sein (FOTO)

Coburg (ots) -Tipps für den AlltagMenschen wollen selbstbestimmt leben. Dazu gehört auch dieEntscheidung, wie man behandelt werden will, wenn man durch Unfalloder Krankheit dazu nicht mehr in der Lage ist. Mit einerPatientenverfügung lässt sich der Ernstfall planen. Wie einerechtlich bindende Patientenverfügung aussehen sollte, hat der BGH(AZ XII ZB 61/16) klar definiert.Nach Ansicht des XII. Zivilsenats ist sie nur dann bindend, "wennihr konkrete Entscheidungen des Betroffenen über die Einwilligungoder Nichteinwilligung in bestimmte, noch nicht unmittelbarbevorstehende ärztliche Maßnahmen entnommen werden können". Als "vonvorneherein nicht ausreichend" bezeichneten die Richter "allgemeineAnweisungen, wie die Aufforderung ein würdevolles Sterben zuermöglichen oder zuzulassen, wenn ein Therapieerfolg nicht mehr zuerwarten ist". Gleichzeitig verdeutlichten sie, dass "dieAnforderungen an die Bestimmtheit einer Patientenverfügung aber auchnicht überspannt" werden dürften. "Vorausgesetzt werden kann nur,dass der Betroffene umschreibend festlegt, was er in einer bestimmtenLebens- und Behandlungssituation will und was nicht."Konkretisieren lässt sich die eigene Vorstellung beispielsweisedurch die Benennung bestimmter ärztlicher Maßnahmen, speziellerKrankheiten oder Behandlungssituationen.Eine Patientenverfügung hat im Ernstfall also nur Bestand, wennsich darin verlässlich der Wille des Betroffenen ablesen lässt.Einige Rechtsschutzversicherungen, wie beispielsweise die HUK-COBURG,bieten Kunden die Möglichkeit, sich kompetenten Rat einzuholen. Umdie Mitversicherung des Themas abzuklären, wenden sich Kunden imVorfeld am besten an ihren Versicherer.Pressekontakt:Karin BenningTel.: (09561) 96-22604Mail: Karin.Benning@huk-coburg.deOriginal-Content von: HUK-COBURG, übermittelt durch news aktuell