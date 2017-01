Patientenschutz in Gefahr / Europäische Kommission stellt nationale berufliche Regulierung unter Generalverdacht

Berlin (ots) - Patienten- und Verbraucherschutz sind wesentlicherGrund für Vorschriften in Deutschland, die z. B. festlegen, mitwelcher Qualifikation bestimmte Berufe ausgeübt werden dürfen, so zumBeispiel der Arztberuf.Die Europäische Kommission hat am 10. Januar 2017 mehrereGesetzgebungsvorschläge präsentiert, die die Konjunktur desEuropäischen Binnenmarktes beleben sollen, darunter auch eine Prüfungder "Verhältnismäßigkeit" von Berufsregeln. Die EuropäischeKommission möchte damit die aus ihrer Sicht "überflüssige nationaleRegulierung" verhindern, um das Wirtschaftswachstum ohne Barrierenanzukurbeln. Die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) kritisierte diesenVorstoß der Brüsseler Behörde massiv."Die Kommission stellt berufliche Regulierung unter denGeneralverdacht, "Wirtschaftsbremser" zu sein", so der Präsident derBZÄK, Dr. Peter Engel. "Dieser Weg ist falsch. Die Ökonomie kannnicht der entscheidende Maßstab für nationales Berufsrecht sein.Berufsregeln dienen vielmehr dem Patienten- und Verbraucherschutzsowie der Sicherstellung eines hohen Qualitätsniveaus. Es istunverständlich, dass patientenschützende Regeln aufgeweicht werdensollen."Der als Proportionalitätstest bezeichnete Richtlinienentwurf derEuropäischen Kommission beinhaltet einen umfassenden Prüfauftrag fürden nationalen Gesetzgeber. Er soll vor Änderung bestehendenBerufsrechts oder neuem Erlass anhand vordefinierter Kriterienprüfen, ob die Regulierung verhältnismäßig ist. Erfasst sind dabeialle regulierten Berufe einschließlich der Gesundheitsberufe."Der Test ist äußerst kompliziert und höchst bürokratisch", soEngel, "das Europäische Parlament und die im Rat versammeltenMitgliedstaaten sind gefordert, hier dringend Korrekturenvorzunehmen".HintergrundDas im Januar 2017 vorgestellte Dienstleistungspaket derEuropäischen Kommission ist Teil der Binnenmarktstrategie, die aufmehr Wirtschaftswachstum innerhalb der EU abzielt. Das neueDienstleistungspaket besteht im Einzelnen aus: einemVerordnungsvorschlag für die Einführung einer EuropäischenDienstleistungskarte sowie einem Richtlinienvorschlag über denrechtlichen und operativen Rahmen einer solchen Karte, einemRichtlinienvorschlag für einen Proportionalitätstest bzw. eineVerhältnismäßigkeitsprüfung vor Verabschiedung künftigerBerufsregulierung, einer Mitteilung über Reformempfehlungen beiregulierten Berufen, einem Richtlinienvor-schlag zur besserenDurchsetzung der Dienstleistungsrichtlinie und der Reform des sog.Notifizierungsverfahrens.Bei einem regulierten Beruf wird durch Rechts- undVerwaltungsvorschriften festgelegt, dass die Berufsausübung nurerfolgen darf, wenn der Nachweis über eine bestimmte Qualifikationerbracht wurde.Pressekontakt:Dipl.-Des. Jette KrämerTelefon: +49 30 40005-150E-Mail: presse@bzaek.deOriginal-Content von: Bundeszahn?rztekammer, übermittelt durch news aktuell