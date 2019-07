Mainz (ots) -Sind bei einem Krankentransport Rettungsdienste oderTaxiunternehmen zuständig, wenn es sich nicht um einen akuten Notfallhandelt? Das landespolitische Magazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz" desSWR Fernsehens fragt nach am Donnerstag, 4. Juli 2019, ab 20:15 Uhr.Günter Fahl aus Saulheim ist verärgert. Ein geplanterKrankentransport seiner Frau mit dem Rettungsdienst wurde kurzfristigabgesagt. Ein Fiasko für den Rentner. Leider kein Einzelfall inRheinland-Pfalz: Bei vielen Patienten, Rettungsdiensten undTaxiunternehmen im Land herrschen Frust und Verwirrung. Wer istzuständig für Krankentransporte, wenn es keine akuten Notfälle sind?Die seit Anfang des Jahres geltende Regelung der Landesregierungsorgt offenbar nicht für Klarheit. "Zur-SacheRheinland-Pfalz"-Reporterin Selina Marx hakt nach.Moderation: Britta KraneWeitere Themen der Sendung:- Was steckt hinter der Frauenbewegung Maria 2.0?- Letzte Hoffnung für den 1.FCK? Wie seriös ist der GeschäftsmannBecca?- Mysteriöser Tod - Wie die Westerwälderin Carina in die Fänge desGurus geriet- Machtpoker in der EU - Ist das Modell der Spitzenkandidaten tot?- Jetzt wird's ernst: "Flugscham""Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet überdie Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen,Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassenpolitische Zusammenhänge verständlich werden.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge auf www.SWRmediathek.de undwww.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell