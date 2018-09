Patientenbeauftragter: Angehörige sollten Anspruch auf Pflegehilfsmittel für 40 Euro pro Monat stärker nutzen (FOTO)

Berlin (ots) -Pflegende Angehörige haben einen gesetzlichen Anspruch aufPflegehilfsmittel in Höhe von bis zu 40 Euro pro Monat, den siejedoch oft gar nicht bei der Pflegekasse des Pflegebedürftigengeltend machen. Darauf weist der Deutsche Apothekerverband (DAV) zumBundesweiten Aktionstag Pflegende Angehörige am 8. September hin."Angehörige, die ihre Eltern oder Großeltern zuhause pflegen, nehmeneine hohe persönliche Verantwortung mit großem körperlichen undemotionalen Einsatz wahr, für die ihnen die Gesellschaft sehr dankbarsein kann", sagt DAV-Patientenbeauftragter Berend Groeneveld."Wer seine Zeit dafür einsetzt, seine Mutter oder seinen Opa zupflegen, der sollte wenigstens nicht unnötig finanziell belastetwerden. Es ist ein Gebot der Fairness, ihn auf die gesetzlichenLeistungen hinzuweisen. Pflegehilfsmittel wie Einmalhandschuhe,Mundschutze oder Desinfektionsmittel können die Pflege zuhauseerheblich erleichtern", sagt Groeneveld. Das sei jedoch ein Anspruch,von dem nicht alle Angehörigen wüssten oder den sie nicht immergeltend machen würden, zumal ein Antrag an die Pflegekasse desgepflegten Patienten gehen müsse: "Ein Rezept ist nicht erforderlich.Die Apotheke um die Ecke hilft beim Ausfüllen des Antrags für diePflegekasse und übernimmt auch gerne die monatliche Versorgung."Im Sozialgesetzbuch (SGB XI Paragraph 40) ist geregelt, dass sichpflegende Angehörige ihre Pflegehilfsmittel erstatten lassen können,wenn die Patienten zuhause gepflegt werden. Ein bestimmter Pflegegradist nicht notwendig. Im Jahr 2015 hatte das Pflegestärkungsgesetz Iden monatlichen Höchstbetrag für zum Verbrauch bestimmtePflegehilfsmittel von 31 auf 40 Euro erhöht. DerPflegehilfsmittelvertrag zwischen dem DAV und dem Spitzenverband derGesetzlichen Krankenversicherung (GKV) wurde somit per Gesetzabgeändert.Weitere Informationen unter www.abda.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 40004-132, presse@abda.deChristian Splett, Pressereferent, 030 40004-137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell