Patienten vertrauen homöopathischen Arzneimitteln

Berlin (ots) - Homöopathie ist eine anerkannte und bewährteTherapieform für Patienten in Deutschland. Das belegt eine neue, vomBPI beauftragte Forsa-Umfrage. Rund die Hälfte der Befragten hatdemnach bereits Erfahrung mit homöopathischen Arzneimitteln. Über 70Prozent von ihnen sind zufrieden oder sehr zufrieden mit derWirksamkeit und Verträglichkeit."Homöopathische Arzneimittel haben für viele Patienten inDeutschland einen hohen Stellenwert", sagt Dr. Norbert Gerbsch,stellvertretender BPI-Hauptgeschäftsführer. "Wenn Behandler undPatienten sie richtig und verantwortungsvoll einsetzen, kann sie denTherapieerfolg unterstützen. Sie sollte insofern als wichtigeErgänzung der Schulmedizin im Sinne einer Integrativen Medizinanerkannt werden - das wünschen sich die Patienten in Deutschlandeindeutig."Fast zwei Drittel der von Forsa Befragten finden es wichtig bissehr wichtig, dass sich die Politik neben schulmedizinischenBehandlungsmethoden auch aktiv für Heilmethoden wie etwa Homöopathieoder Anthroposophische Medizin einsetzt. Über 70 Prozent finden espersönlich wichtig bis sehr wichtig, dass Krankenkassen ihrenVersicherten auch die Kosten für ausgewählte Leistungen aus demBereich der homöopathischen Medizin erstatten. Mit über 80 Prozentüberdurchschnittlich häufig plädieren Befragte mitHomöopathie-Erfahrung für die Kostenübernahme ausgewählter Leistungendurch die Krankenkassen. Damit stimmt die Mehrheit für den Erhalt derHomöopathie im Rahmen von sogenannten Satzungsleistungen, die von denKrankenkassen individuell festgelegt werden können.Dr. Norbert Gerbsch: "Die Umfrage belegt, dass sehr viele MenschenHomöopathie als ergänzende und in der Regel nebenwirkungsarmeTherapieoption in die Behandlung integrieren, sie nutzen und achten.Wer die Therapiefreiheit und -vielfalt beschneiden will, bevormundetzahlreiche Patienten in Deutschland, die davon profitieren können. Esgibt eine Vielzahl an Erkrankungen, bei denen homöopathischeArzneimittel als integraler Bestandteil von Therapien einsetzbarsind. So nutzen viele Schulmediziner neben dem gesamten Spektrum derleitlinienorientierten Medizin gleichzeitig die integrativen Angeboteder Homöopathie und Anthroposophischen Medizin."Pressekontakt:Andreas Aumann (stellv. Pressesprecher), Tel. 030/27909-123,aaumann@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell