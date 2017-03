Patienten bringen Innovationen voran - Profis lernen, wie sie von Patienten lernen können

Köln (ots) - "Open Innovation durch Co-Creation" ist einZauberwort in vielen Branchen. Dahinter steckt von und gemeinsam mitAnwendern zu lernen und dabei zu innovativen Lösungen zu kommen. DieRheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) in Aachen, eineder führenden Universitäten Deutschlands, hat hierin große Erfahrung.Im Gesundheitswesen war diese Methode bislang allerdings wenigbekannt. Nun will die RWTH gemeinsam mit den Kölner Unternehmenadmedicum Business for Patients und HealthCare Futurists sie auchdort ermöglichen.In einem Zweitagesseminar am 29./30. Mai 2017 könnenFührungskräfte und Experten aus Pharma, Medizintechnik, Krankenkassenund Versicherungen lernen, wie sie von Patienten lernen und zuinnovativen Produkten und Dienstleistungen kommen können. "Es gehtdarum, die Erfahrung von Patienten und das Know-How der Industrie sozu verbinden, dass daraus neue Lösungen für Produkte undDienstleistungen entstehen können. Unter aktivem Einbezug vonPatienten-Organisationen nimmt die Master Class dabei dieIndustrie-Perspektive ein.", sagt Philipp von Gallwitz, Mitgründerund Geschäfsführer von admedicum Business for Patients. MehrInformationen unter www.admedicum.com.Pressekontakt:admedicum® Business for Patients GmbH & Co KGTel.: 02236-9473360E-Mail: info@admedicum.comwww.admedicum.comOriginal-Content von: admedicum Business for Patients GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell