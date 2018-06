Patienten im Visier: Doku im ZDF über Ärzte-Abzocke (FOTO)

Mainz (ots) -In kaum einer Branche wird so viel Geld umgesetzt wie imGesundheitswesen: jährlich fast 350 Milliarden Euro. Doch dieKontrollen sind mangelhaft, was manche Ärzte und Unternehmenausnutzen. Die investigative Dokumentation "Patienten im Visier -Ärzte zocken ab" deckt am Montag, 18. Juni 2018, 19.25 Uhr, im ZDFdie Tricks im Gesundheitswesen auf. Ärzte und Branchen-Insider packenaus, Versicherer schildern Probleme bei den Ermittlungen, berichtenaber auch von Erfolgen.Das Verhältnis zwischen Arzt und Patient ist immer auch einGeschäftsverhältnis - Patienten sind Kunden ihrer behandelnden Ärzte.Doch nur selten können Patienten die Notwendigkeit von Behandlungen,Kosten oder Abrechnungen beurteilen und kontrollieren. Das machensich manche Mediziner und Unternehmen im Gesundheitswesen zunutze.Mit unterschiedlichen Maschen werden Patienten und auch Krankenkassenabgezockt. Experten und Ermittler sind sich aufgrund aufgedeckterFälle und vorsichtiger Hochrechnungen sicher, dass der jährlicheSchaden bundesweit im zweistelligen Milliardenbereich liegt.Manche Ärzte stellen Leistungen in Rechnung, die gar nicht odernicht so umfangreich erbracht wurden, wie sie abgerechnet wurden.Oder sie verkaufen Patienten angeblich zuzahlungspflichtige"IGel-Leistungen", obwohl die Leistungen von der Krankenkasseübernommen werden.Wenn unseriöse Firmen für zweifelhafte oder unwirksameGesundheitsprodukte mit Fotos, Expertisen oder Studien vonangeblichen Ärzten werben, die es gar nicht gibt - geht auch das aufKosten der Patienten. Juristen kommen in der Dokumentation vonAndreas Baum ebenso zu Wort wie betroffene Patienten. UndVerbraucherschützer geben Tipps, wie sich Patienten davor schützenkönnen, über den Tisch gezogen zu werden.ZDFinfo sendet die Doku "Patienten im Visier - Ärzte zocken ab"erstmals am Sonntag, 1. Juli 2018, 17.15 Uhr.http://wiso.zdf.dehttp://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFwisohttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wisoPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell