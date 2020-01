Patient*innenorganisation DCCV ruft zur Darmkrebsvorsorge auf

Berlin (ots) - Anlässlich des Weltkrebstages am 4. Februar 2020 weist dieDeutsche Morbus Crohn / Colitis ulcerosa Vereinigung (DCCV) e. V. auf daserhöhte Darmkrebsrisiko bei Patient*innen mit chronisch entzündlichenDarmerkrankungen (CED) hin und ruft zur Vorsorge auf.In Deutschland sind schätzungsweise mehr als 400.000 Menschen von chronischentzündlichen Darmerkrankungen, kurz CED, betroffen. Zu diesen zählen u. a.Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Bei beiden Krankheiten kommt es zuentzündlichen Veränderungen in den Verdauungsorganen, wobei bei Colitis ulcerosanur der Dickdarm beteiligt ist und bei Morbus Crohn der ganze Verdauungstraktbetroffen sein kann. Die Erkrankungen sind derzeit nicht heilbar und verlaufenmeistens schubweise, d. h., dass sich beschwerdefreie Phasen und akuteEntzündungsschübe abwechseln können.Die Entzündungen im Darm tragen dazu bei, dass das Darmkrebsrisiko beiCED-Patient*innen erhöht ist. Besonders das Risiko für das Kolon-Karzinom(Dickdarmkrebs) ist bei Colitis ulcerosa und Morbus Crohn mitDickdarmbeteiligung im Vergleich zur Normalbevölkerung erhöht. Daher sind einegute Therapie, die die Entzündungen möglichst niedrig hält und regelmäßigeÄrzt*innenbesuche von sehr großer Bedeutung. Durch eine engmaschige Überwachungkönnen Veränderungen im Darm, die möglicherweise auf Krebs hindeuten, frühzeitigerkannt werden. Die DCCV ruft daher alle Betroffenen zur regelmäßigen Vorsorgeauf.Da das Risiko stark von der individuellen Situation abhängig ist, solltenCED-Patient*innen ein regelmäßiges Kontrollintervall für die Darmspiegelung mitihren behandelnden Ärzt*innen festlegen. Für Männer ohne CED oder andererelevante Vorerkrankungen übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen ab 50 Jahrenzweimal eine Darmspiegelung. Frauen könne diese Leistung ab 55 Jahren inAnspruch nehmen.Laut der Deutschen Krebsgesellschaft ist Darmkrebs die zweithäufigsteKrebserkrankung in Deutschland. Besonders beim Darmkrebs ist das frühe Erkennenentscheidend für den Behandlungserfolg. Doch auch fast 20 Jahre nach Einführungdes gesetzlich geregelten Screeningprogramms, nehmen noch immer zu wenigMenschen das Angebot wahr, obwohl die Zahl der Neuerkrankungen dadurch deutlichverringert werden könnte.Die Deutsche Morbus Crohn / Colitis ulcerosa Vereinigung (DCCV) e. V. ist derSelbsthilfeverband für die über 400.000 Menschen mit einer chronischentzündlichen Darmerkrankung (CED) in Deutschland. Ihre zentralen Aufgaben sinddie persönliche Beratung, das Vermitteln von umfangreichen, verständlichenInformationen zum Leben mit CED, die Vertretung der Interessen der über 22.000Mitglieder in Politik und Öffentlichkeit sowie die Unterstützung beisozialrechtlichen Fragen inklusive eines umfassenden Rechtsschutzes fürordentliche Mitglieder vor deutschen Sozialgerichten. www.dccv.dePressekontakt:Luise DusatkoReferentin Öffentlichkeitsarbeit und MedienDeutsche Morbus Crohn / Colitis ulcerosa Vereinigung e. V.Inselstr. 110179 BerlinTel.: +49 (0)30 2000 392 - 30,E-Mail: presse@dccv.deInternet: www.dccv.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/71483/4505437OTS: DCCV / Morbus CrohnOriginal-Content von: DCCV / Morbus Crohn, übermittelt durch news aktuell