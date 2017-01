Patient 2.0 - Medizinische Versorgung in Netzwerken (AUDIO)

Berlin (ots) -SPRECHER: Vernetzt und digital - schon heute sind diese beidenBegriffe der Informationstechnologie kaum noch aus unserer realenLebenswelt fortzudenken. Es geht um Information, um Möglichkeiteneiner durch Computer, Handy und Internet unterstützen, sichvernetzenden Kommunikation. Und die betrifft inzwischen alleLebensbereiche, ob in der Arbeitswelt oder auch im Bereich derGesundheit. Gerne ist hier dann die Rede vom Patienten 2.0. Dessenwesentliches Merkmal: Seine Informiertheit, sagt Prof. DavidMatusiewicz. Er ist Direktor des Instituts für Gesundheit undSoziales an der FOM Hochschule:OT1 Matusiewicz: Der Patient 2.0 ist ein souveräner Patient, derviel mehr sich selbst mit seiner Gesundheit beschäftigt, der auch diedigitalen Medien nutzt. Es gibt nicht umsonst die Begriffe wie"Googlechondrie" zum Beispiel, überspitzt, dass man sich krankgoogelt. Auf der anderen Seite ist die Suchmaschine ein Medium, umsich erst einmal zu informieren. Und da gibt es nicht nur Wikipedia.Es gibt dort auch evidenzbasierte Informationen, Leitlinien,Patientenforen und ähnliches, die moderiert werden, wo er sichinformieren kann und dann informiert in die Arztpraxis kommt.SPRECHER: Der Patient als Souverän über die eigene Gesundheit? Ingewissem Sinne ja, meint auch Dr. Oliver Gapp, BereichsleiterVersorgung und Gesundheitsökonomie der mhplus Betriebskrankenkasse inLudwigsburg:OT2 Gapp: Zum einen wird der Patient mehr in den Mittelpunktrücken, bedeutet, dass beispielsweise über eine App zumHautkrebs-Screening, dass das zuhause gemacht werden kann, nicht mehrzwangsläufig zum Arzt gegangen werden muss, nur wenn Auffälligkeitenda sind. Aber auch für die ärztliche Versorgung wird sich einigesändern, da der Patient eher auf Augenhöhe mit dem Arzt sein wird unddie Ärzte insbesondere dann hinzugezogen werden müssen, wennärztlicher Handlungsbedarf besteht.SPRECHER: Ärztliche Fürsorge tut Not, kein Zweifel! Doch was, wennder Termin beim Arzt monatelang auf sich warten lässt? Beispiel:Psychologische Betreuung. Eben darauf zielt das Angebot einerOnline-Therapie der mhplus BKK bei psychischen Erkrankungen nachstationärem Aufenthalt:OT3 Gapp: Wir erleben, dass Leute, die einen Aufenthalt in einerpsychosomatischen Klinik haben, häufig wieder in die psychosomatischeKlinik kommen. Also so ein Drehtüreffekt. Und wir wollen jetztversuchen, dass die Patienten, die stationär waren, mit dem gleichenoder mit einem Kollegen der Therapeuten diese Betreuung in derNachsorge erfahren. Das heißt: Wenn sie aus der psychosomatischenKlinik entlassen werden, haben sie sieben, acht, neun, zehnSitzungen, die sie online durchführen können. Und Themen, die jetztnach der Klinik aufgetreten sind, können sie dann mit dem Therapeutenbesprechen.SPRECHER: Der Arztbesuch in Bits und Bytes - auch im westfälischenBünde ist das längst tägliche Praxis. Dort haben sich 55 Haus- undFachärzte zusammengeschlossen, um pflegebedürftigen Menschenelektronisch beizustehen. Annette Hempen, Geschäftsführerin desÄrztenetzwerks "Medizin und Mehr" in Bünde:OT4 Hempen: Die elektronische Visite ist ein Videokonferenzsystem,mittels dessen ein Arzt mit dem Patienten direkt sprechen kann, alsoquasi wie ein Telefonat aber mit Bild noch. Wir sagen manchmal auchSkype für Ärzte.SPRECHER: Eine Chance vor allem für den ländlichen Raum, wodemografischer Wandel und Ärztemangel der medizinischen VersorgungProbleme aufgeben:OT5 Hempen: Die Vorteile der elektronischen Visite für die Ärztesind eine Verbesserung der Behandlungssicherheit, derBehandlungsqualität und ein Einsparen von Ressourcen bzw. einbesserer Einsatz der Ressource Arzt in dem Fall. Und zwar ist eseinfach so, dass unnötige Besuche vermieden werden können. Im Bereichder Pflegeheime zum Beispiel ist es so, wenn die Patienten zurWundkontrolle kommen müssen, dann müssen sie mit einemKrankentransport in die Arztpraxis gebracht werden, müssen dortWartezeiten in Kauf nehmen, eine Betreuungsperson müsste mitkommen.Und das entfällt für zum Beispiel Routinekontrollen, Wundkontrollenoder auch für Bagatellfälle, die gar keinen Patienten-Arzt-Kontaktnotwendig machen.SPRECHER: Ein Lob der Technik! Doch die Entwicklung zum Patienten2.0 birgt neben der Chance auch Risiken. Nicht jede Gesundheits-Appoder die Uhr, die den Körper vermisst, garantiert umfassendeGesundheit, mahnt Franz Knieps, Vorstand des Berliner BKKDachverbands:OT6 Knieps: Also es beinhaltet Chancen, dass Menschengesundheitsbewusster werden, wenn sie täglich Daten erfassen wieBewegung, wie Blutfette etc., das ist das eine. Aber es erleichtertnatürlich zum einen das Hypochondertum, zum anderen auch die Illusionzu glauben, wenn man sich nur gemäß den Anweisungen, die aus demWearable dann kommen, verhält, dass man damit dann immer gesundbleibe und dass man dann keine medizinische Behandlung im Krisenfallmehr benötigt. Außerdem kann es leicht Fehlalarme auslösen etc., alsoeine Menge von Risiken. Es darf nicht zur Ersatzreligion werden!SPRECHER: Ein weiterer Aspekt: Gesundheitsdaten sind sensibel. Siebetreffen das höchste Gut des Menschen, eben seine Gesundheit. Schondeshalb steht für Franz Knieps außer Frage dem Sammeln und Verbreitensolcher Daten, dem sogenannten Big-Data-Mining, klare Grenzen zuziehen:OT7 Knieps: Big Data kann sich auch zur Krake entwickeln, die sichüber alles legt und Eigeninteressen verfolgt. Es muss klar geregeltsein, dass der Patient, die Patientin, der Herr, die Herrscherin überdie eigenen Daten ist. Das absolut nicht verhandelbar, sondern dasist Grundlage einer freiheitlichen Gesellschaft. Es muss aber auchdie Nutzung geregelt werden, wann wird Big Data eingeschaltet. Undletztlich müssen Ärzte und Patienten trainiert werden mitEmpfehlungen und Ergebnissen von Überprüfungen in Big Data umzugehen.Es ersetzt nicht die individuelle Entscheidung des Arztes gegenüberdem individuellen Patienten, was angebracht ist und was man lieberlassen sollte.SPRECHER: Fazit: Digitale Technologien unterstützen diemedizinische Versorgung, schaffen neue Zugangsmöglichkeiten undFormen ärztlicher Betreuung. Voraussetzung dafür ist und bleibt aberdas persönliche, sozusagen analoge Vertrauensverhältnis zwischen Arztund Patient: Computer messen, der Arzt behandelt! Dabei ist schonerstaunlich, welche Möglichkeiten die Zukunft bereithält. 