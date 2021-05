Die Patentanmeldung für Beyond Tobacco™ erhielt den „nonprovisional“ Status mit erweitertem Schutzumfang

Quelle: IRW Press

LAS VEGAS und VANCOUVER, 5. Mai 2021 – TAAT™ GLOBAL ALTERNATIVES INC. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FRANKFURT: 2TP2) (die „Gesellschaft“ oder „TAAT™“) gibt bekannt, dass die Patentanmeldung beim United States Patent and Trademark Office („USPTO“) für das Verfahren, das bewirkt, dass Beyond Tobacco™ ähnlich wie Tabak schmeckt und riecht, in den „nonprovisional“ (nicht-provisorischen) Status erhoben wurde. Die Zuweisung eines ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



