Patenchor des SWR Vokalensembles mit Urkunde ausgezeichnet / Badischer Jugendchor und SWR Vokalensemble planen Zusammenarbeit über eine Spielzeit (FOTO)

Stuttgart (ots) -Marcus Creed, Chefdirigent des SWR Vokalensembles, zeichnete heute(6. Juli 2018) den Badischen Jugendchor mit einer Patenchorurkundeaus. Er überreichte die von SWR-Intendant Peter Boudgoust, MarcusCreed und der Fördervereinsvorsitzenden Birgit Kipfer unterzeichneteUrkunde den jungen Sängerinnen und Sängern und ihrem Leiter MatthiasBöhringer im Rahmen des erstmals stattfindenden MittagskonzertsVokal.Im nachfolgenden Japan-Programm in der Gaisburger Kirche lerntendie Mitglieder des Badischen Jugendchors und das Publikum denKomponisten Toshio Hosokawa, seine Vokalmusik und weiterezeitgenössische japanische Chorwerke kennen.Gemeinsame Uraufführung bei EclatMarcus Creed hatte den Badischen Jugendchor aus allen Bewerbungendes Sendegebiets für die Saison 2018/19 ausgewählt. Er blickt auf einHighlight dieser Zusammenarbeit: "In der Saison 2018/19 werden wirerstmals gemeinsam mit unserem Patenchor beim Eclat-Festivalauftreten. Der 84-jährige amerikanische Komponist und Cage-SchülerChristian Wolff hat in unserem Auftrag ein Werk für Doppelchorgeschrieben: "Voices-Stimmen für zwei Chöre" werden wir zusammen mitunserem Patenchor am 9. Februar 2019 im Theaterhaus Stuttgarturaufführen."Hautnah dabeiChorleiter und Gründer des Badischen Jugendchors, MatthiasBöhringer freut sich: "Die Patenschaft mit dem SWR Vokalensemblebietet unseren jungen Sängerinnen und Sängern die einmaligeMöglichkeit, hautnah zu erleben, wie professionelle Chöre klingen undarbeiten. Sowohl bei Probenbesuchen als auch durch das gemeinsameSingen sowie durch Stimm-Coaching wird der Horizont entscheidenderweitert werden. Wir sind sehr glücklich und dankbar und freuen unssehr auf die neuen Erfahrungen in der Zeit der Patenschaft." Das SWRVokalensemble unterstützt mit seinem Patenchorprojekt denmusikalischen Nachwuchs im Sendegebiet und fördert die Vokalqualität.Der Verein der Freunde und Förderer des SWR Vokalensemble e. V. hatdas Projekt im Jahre 2010 mit initiiert und unterstützt es nun schonim siebten Jahr. Das vielfach ausgezeichnete Spitzenensemble schafftdamit eine Verbindung zur reichen Chorlandschaft in Baden-Württembergund Rheinland-Pfalz.Repertoireerweiterung und verschiedene Auftritte Der BadischeJugendchor wurde im Jahre 2010 vom Badischen Chorverband mit dem Zielins Leben gerufen, begabten Sängerinnen und Sängern aus ganz Baden imAlter zwischen 16 und 27 Jahren eine Plattform für anspruchsvollesMusizieren zu bieten. Der künstlerische Leiter des BadischenJugendchors plant, einige Programmteile aus dem Weihnachtskonzert unddem Länderporträt Baltikum des SWR Vokalensembles der Saison 2018/19mit dem Jugendchor zu erarbeiten und in eigenen Veranstaltungenaufzuführen.Das Vokalensemble ist noch einmal am Sonntag, 8. Juli 2018 um 20Uhr in der Gaisburger Kirche in Stuttgart unter der Leitung vonMarcus Creed zu erleben. Um 19 Uhr führt Dorothea Bossert in Werkevon Michio Mamiya, Tōru Takemitsu, Jo Kondo und Toshio Hosokawaein. Konzertkarten: SWR Classic Service 07221 300100, Restkarten ander Abendkasse.Fotos über ARD-Foto.de und auf Anfrage.