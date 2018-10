Pat Mooney, Träger des Alternativen Nobelpreises, zu Gast in Deutschland: Presse-Hintergrundgespräch und Präsentation der neuen Studie zu Digitalisierung und Konzernmacht in der Landwirtschaft

Berlin (ots) - Smart Farming, Drohnen, per Satellit gesteuerteTraktoren, die Nutzung von Klima- und Wetterdaten durch Big Data oderdie Anwendung von synthetischer Biologie: Ist die Digitalisierung vonLandwirtschaft und Ernährung tatsächlich das neue Wundermittel, umHungerkrisen zu beenden, den Verlust an Biodiversität zu stoppen oderden Klimawandel aufzuhalten?In der Studie "Breaking the Chain - Konzernmacht undBig-Data-Plattformen im globalen Ernährungssystem" setzt sich PatMooney, Träger des Alternativen Nobelpreises, kritisch mit derDigitalisierung in der Landwirtschaft auseinander. Er analysiert, werdie zentralen Akteure im Digitalisierungs-Geschäft sind undbeleuchtet die Bedeutung der Digitalisierung für kleinbäuerlicheErzeuger*innen und Arbeit*innen in Landwirtschaft undNahrungsmittelindustrie weltweit. Mooney zeigt die Grenzen derDigitalisierung auf und diskutiert, inwieweit die Digitalisierung fürden Umbau hin zu einer sozial-ökologisch gerechten Landwirtschaftgenutzt werden könnte.Pat Mooney zum Thema Digitalisierung in der Landwirtschaft: "Inder aktuellen Diskussion zur Digitalisierung wird vor allem überWetterdaten und Hightech-Traktoren diskutiert. Die Dimension derUmwälzung durch Drohnen, synthetische Biologie oderBlockchaintechnologien wird dramatisch unterschätzt. Wenn wir nichtgegensteuern und der Konzernkontrolle über die Digitalisierung engepolitische Grenzen setzen, dann bedrohen die neuen Technologien diebäuerliche Landwirtschaft insgesamt."Hier die Eckdaten zu Presse-Hintergrundgespräch und Präsentationder Studie "Breaking the Chain":Mit: Pat Mooney (ETC Group) und Jan Urhahn (INKOTA)Moderation: Franza Drechsel (GLOCON/Rosa-Luxemburg-Stiftung)Wann: Dienstag, den 9.10.2018 von 16:30 bis 17:30 UhrWo: Rosa-Luxemburg-Stiftung, Raum 121 (1. Stock), Franz-Mehring-Platz1, 10243 BerlinDas Gespräch findet auf Deutsch und Englisch mit Simultan-Übersetzungstatt.Pat Mooney ist außerdem vom 9. bis zum 12. Oktober in Deutschlandund wird bei Abendveranstaltungen in Berlin (9.10.), Hamburg (10.10.)und Köln (11.10.) die Studie vorstellen.Die Studie "Breaking the Chain - Konzernmacht undBig-Data-Plattformen im globalen Ernährungssystem" ist einegemeinsame Publikation von ETC Group, GLOCON, INKOTA und derRosa-Luxemburg-Stiftung und kann ab Dienstag, den 9. Oktober 2018kostenfrei bei den Herausgebern bestellt oder hier heruntergeladenwerden: https://www.inkota.de/studie_digitale_landwirtschaftPressekontakt:Jan Urhahn, INKOTA-netzwerk,Mobil: 0176 70 61 03 81,Tel.: 030 42 08 20 25 6,E-Mail: urhahn@inkota.deOriginal-Content von: INKOTA-netzwerk e.V., übermittelt durch news aktuell