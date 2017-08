Passwörter und Bankgeschäfte - So sorglos sind wir im öffentlichen WLAN (AUDIO)

München (ots) -Anmoderationsvorschlag:Sie sind unterwegs und müssen ins Internet, um zum Beispiel nachder nächsten Bahnverbindung zu schauen oder um im Elektronikladenschnell mal Preise zu vergleichen. Kein Problem, dank der heutigenTechnik und Smartphones. Um aber das monatliche Datenvolumen zuschonen, gehen viele von uns immer öfter in öffentliche WLAN-Netze,die es mittlerweile fast überall gibt. Wer das WLAN aber anbietet undwas Dritte hier vielleicht mitlesen können, weiß eigentlich niemand.Trotzdem gehen die meisten von uns in solchen Netzen sehr sorglos mitihren persönlichen Daten um, wie der aktuelle Norton Wi-Fi RiskReport zeigt. Helke Michael berichtet.Sprecherin: Hauptsache mit Highspeed im Netz, egal wie und wo - sodas Motto der meisten Befragten. Für viele ist WLAN sogar bei derReiseplanung ein Muss. Knapp jeder Zweite nutzt das WLAN fürGPS-basierte Apps, Kartendienste und Soziale Medien,...O-Ton 1 (Christian Mueller, 09 Sek.): "...loggt sich also mit denpersönlichen Zugangsdaten ein. Viele schauen sich aber auch nichtjugendfreie Inhalte an, loggen sich auf ihrem Bankkonto ein oderteilen Kreditkarteninformationen."Sprecherin: Erklärt Christian Mueller von Norton. Wir gehen alsosehr sorglos mit unseren persönlichen Daten um, obwohl wir gar nichtwissen, wie sicher das WLAN ist.O-Ton 2 (Christian Mueller, 19 Sek.): "Hat man nun Schwachstellenauf seinem Smartphone oder über installierte Apps, können Hackerleicht persönliche Daten einsehen und gegen Sie verwenden - also z.B.Ihr E-Mail- oder Facebook-Passwort auslesen und in Ihrem NamenPhishing Mails oder infizierte Links versenden. Hacker bauen auchgerne ihre eigenen Hotspots auf und dann läuft Ihr gesamterDatenverkehr über deren Rechner."Sprecherin: Ob ein WLAN von einem Hacker stammt, können wir alsLaien nicht erkennen. Trotzdem denken wir, dass diese freien WLANssicher sind. Entsetzt wären aber 60 Prozent, wenn zum Beispiel ihreBankdaten gehackt würden.O-Ton 3 (Christian Mueller, 07 Sek.): "Mehr als jeder Dritte würdesogar Geld in die Hand nehmen, um die Suchhistorie seines Browsersvor den Augen des Chefs oder der Familie zu schützen."Sprecherin: Schützen kann man seine Daten vor allem, indem man sienicht in jedem WLAN nutzt oder teilt. Auch die automatischeSharingfunktion sollte man ausschalten.O-Ton 4 (Christian Mueller, 17 Sek.): "Eine sehr sichere Varianteist eine sogenannte VPN-Software - VPN steht für "Virtual PrivatNetwork" - wie zum Beispiel Norton Wi-Fi Privacy. Das ist eine Artsicherer Daten-Tunnel zwischen Ihrem Gerät und dem Internet, der IhreDaten verschlüsselt. Und am besten von Anfang an die automatischeAktualisierung einstellen."Abmoderationsvorschlag:Laut Report nutzen einen solchen sicheren Tunnel nur 30 Prozentder Befragten. Im Idealfall gehen Sie im öffentlichen WLAN einfachmal nicht auf die Seite Ihrer Bank oder loggen sich nicht beiFacebook und Co. ein. Wenn Ihre Daten erst mal in falschen Händensind, ist es zu spät. Mehr Infos zum Thema finden Sie im Internetunter www.symantec.com.Pressekontakt:Symantec CorporationJennifer Duffourg, +33 (0)6 73 06 50 43Jennifer_duffourg@symantec.comEdelman für SymantecBernhard KrauseEdelman.ergo für SymantecTelefon: +49 (0) 89 41 30 18 43E-Mail: symantecgermany@edelmanergo.comOriginal-Content von: Symantec (Deutschland) GmbH, übermittelt durch news aktuell