Passt der Schuh? Tipps für den Kauf von Kinderschuhen (AUDIO)

Damit Kinderfüße sich gesund entwickelnbrauchen sie auch passende Schuhe. Das ist allerdings leichter gesagtals getan, denn der Nachwuchs will nicht immer so, wie dieErwachsenen es wollen. Kleine Tricks und Tipps für den entspanntenSchuhkauf hat Max Zimmermann für uns:Sprecher: Es ist sehr wichtig, dass Kinder passende Schuhe tragen,da zu enge Schuhe die Füße dauerhaft verformen können, schreibt dasApothekenmagazin ""Baby und Familie". Wir haben ChefredakteurinStefanie Becker gefragt, wie Eltern herausfinden können, welcheSchuhgröße das Kind tatsächlich braucht:O-Ton Stefanie Becker: 22 SekundenKinder haben häufig die Angewohnheit ihre Zehen einzuziehen, wennman messen will, ob für den Kinderfuß im Schuh eine DaumenbreitePlatz ist. Damit die Zehen gerade im Schuh liegen bleiben, wendet manalso einen kleinen Trick an, indem man eine Hand quer über denKinderschuh legt und dadurch die Zehen fixiert. Am besten klappt esallerdings mit einer Schablone, die man schon zu Hause zuschneidet.Sprecher: Und so können Eltern eine Schablone für den neuen Schuhunkompliziert und in Ruhe anfertigen:O-Ton Stefanie Becker: 20 SekundenDas Kind stellt sich auf ein Stück Pappe, man zeichnet den Fußnach und gibt dann beim längsten Zeh 12 Millimeter dazu. Danach wirddie ausgeschnittene Schablone in den Schuh gelegt, den man kaufenwill, und wenn die sich leicht hineinlegen lässt, passt der Schuh,darf natürlich auch nicht rutschen. Und lässt sich die Sohle aus demSchuh nehmen, kann man auch so die Größe ermitteln.Sprecher: Natürlich spielt für die Kids auch das Aussehen eineRolle, Eltern aber sollten auf die Beschaffenheit der Schuhe achten:O-Ton Stefanie Becker: 16 SekundenEr sollte auf alle Fälle leicht sein, denn schwere Schuhe belastendie Gelenke und die Wirbelsäule. Da Kinder stets und ständig rennen,sollten die Sohlen unbedingt rutschfest sein, aber auch biegsam,damit die Füße gut abrollen können. Ein Fußbett oder auch Polster,die sind dagegen überflüssig.Und noch ein wichtiger Tipp: Man solltegebrauchte Kinderschuhe an das Geschwisterchen nur vererben, wenn dieSohlen nicht einseitig abgelaufen sind, rät "Baby und Familie".