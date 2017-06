Passport Systems, Inc. unterzeichnet Absichtserklärung zum Verkauf von SmartScan 3D(TM) an Zollbehörde von Vietnam

Absichtserklärung skizziert Verkauf von 18 SmartScan 3D(TM)Scannern im Wert von 1 Milliarde USDN. Billerica, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Passport Systems,Inc. (Passport) gab heute einen wichtigen Fortschritt für dieinternationale Frachtsicherheit bekannt, denn das Unternehmenunterzeichnete eine Absichtserklärung mit 216 Company JSC zum Verkaufvon 18 SmartScan 3D(TM) Scannern an die Allgemeine Zollbehörde vonVietnam. Die SmartScan 3D(TM) Scanner umfassen das weltweit modernsteautomatisierte Frachtgut-Inspektionssystem, das radiologischeBedrohungen - selbst, wenn sie abgeschirmt werden - mit beispielloserGeschwindigkeit und Genauigkeit erkennen kann.Im Gegensatz zu derzeitigen Frachtgut-Inspektionssystemen, diesich ausschließlich auf die Augen des Bedieners zur Erkennung vonSchmuggelware verlassen, setzt ein SmartScan 3D(TM) Scannerfortschrittlichste Technik ein, um Frachtgut auf der Grundlage seinerMaterialeigenschaften zu untersuchen. Der Scanner erfasst gezieltMaterialien von Interesse, erkennt sie und warnt den Bediener beiVorhandensein von Schmuggelware, während gleichzeitig einedreidimensionale Positionierung des entsprechenden Materialsbereitgestellt wird, und all dies ohne Öffnen des Containers. DasSystem kann nicht nur automatisch nukleares Material, Sprengstoffe,Drogen, Nervenkampfstoffe, Waffenkomponenten und andere Schmuggelwareerkennen, sondern verfügt auch über die Empfindlichkeit, zwischenWasser und Alkohol zu unterscheiden. Diese Technologien übertreffendie derzeit in Häfen im In- und Ausland eingesetzten Systeme beiweitem."Passport ist äußerst zufrieden, die Partnerschaft mit 216 CompanyJSC und der vietnamesischen Zollbehörde bekanntzugeben", sagte Dr.Robert Ledoux, Präsident, CEO und Direktor von Passport Systems, Inc."Der Erwerb, die Installation und die Verwendung dieser Scanner istsowohl für die Vereinigten Staaten als auch für Vietnam ein Gewinn.Der Scanner verbessert die weltweite Sicherheit und optimiertgleichzeitig den Handelsfluss. Darüber hinaus wird eine bedeutendeZahl von Arbeitsplätzen geschaffen. Wir freuen uns auf dieZusammenarbeit mit der Allgemeinen Zollbehörde von Vietnam in denkommenden Jahren."Im Jahr 2006 erließ der US-Kongress das Gesetz SAFE Port Act, dasdie Vereinigten Staaten zur Zusammenarbeit mit ausländischen Staatenverpflichtet, damit die Sicherheit der Frachtgüter mit BestimmungsortUSA erhöht wird, bevor diese Güter unsere Küsten erreichen. DieseGesetzgebung wurde mit einer deutlichen Unterstützung beider Parteienverabschiedet und war ein Ergebnis der wachsenden Forderung nachSchutz unserer Häfen und Verbesserung der nationalen Sicherheit.Ausgehend von diesem SAFE Port Act hat Passport die SmartScan 3D(TM)Scanner entwickelt.Als starkes Signal ihres Engagements, um alle US-amerikanischenAnforderungen an die Frachtsicherheit zu erfüllen und den Handelzwischen beiden Ländern zu verbessern, haben die 216 Company JSC unddie Allgemeine Zollbehörde von Vietnam ihre Kaufabsicht für SmartScan3D(TM) Scanning-Systeme mit der heutigen Unterzeichnung derAbsichtserklärung verdeutlicht. Die Umsetzung dieser Vereinbarungwird die Frachtsicherheit in den USA und in Vietnam verbessern undpositive Effekte auf die nationale Sicherheit in beiden Ländernhaben. Darüber hinaus wird die Technologie der SmartScan 3D(TM)Scanner dazu beitragen, Schmuggel und Schleichhandel in den Häfen zuvereiteln und eine präzisere Erhebung von Steuern und Importzöllen zuermöglichen. Mithilfe dieser Leistung können Güter schnell übervietnamesische Häfen abgefertigt werden. Dies wird sich auch füramerikanische Unternehmen, die mit Vietnam Handel treiben, positivauswirken und es sollte zu einem wachsenden Handel zwischen denbeiden Staaten führen.Über Passport SystemsPassport Systems wurde ins Leben gerufen, um neue Technologien zurBekämpfung der Bedrohungen, denen die Welt nach den Terrorangriffenvom 11. September 2001 gegenübersteht, zu entwickeln und zuvermarkten. Das von einem Team aus MIT-Technologen und Entrepreneurengegründete Unternehmen Passport Systems hat zwei innovativeProduktlinien entwickelt: das SmartScan 3D(TM) Automated CargoInspection System, das auf der Grundlage derKernresonanz-Fluoreszenztechnologie konzipiert wurde, und dasSmartShield(TM) Networked Radiation Detection System, dashochentwickelte Algorithmen zur Datenfusion nutzt. WeitereInformationen über Passport Systems und dessen Produkte undDienstleistungen finden Sie unter www.passportsystems.com. Folgen Sieuns auf Twitter unter @PassportSys und auf Facebook unterhttps://www.facebook.com/PassportSys/.(https://www.facebook.com/PassportSys/)Logo -https://mma.prnewswire.com/media/519344/Passport_Systems_Logo.jpg