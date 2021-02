Passives Einkommen maximieren: Diese Aktien sind Cash-Maschinen

Möchtest du dein passives Einkommen maximieren? Falls ja, könnte das, was du brauchst, vor allem eines sein: Dividendenaktien, die echte Cash-Maschinen sind. In Zeiten hoher Bewertungen vieler Indizes und Dividendenaktien ist das jedoch nicht mehr so einfach.

Trotzdem existieren mindestens zwei Dividendenaktien, mit denen du dein passives Einkommen maximieren kannst und die echte Cash-Maschinen sind. Hier ist ein Foolisher Blick auf diese zwei Ausschütter. Sowie darauf, was du zur Qualität und defensiven Klasse der Aktien wissen solltest.

Civitas Social Housing: Cash-Maschine!

Eine erste spannende Dividendenaktie, mit der du dein passives Einkommen maximieren kannst, ist die von Civitas Social Housing (WKN: A2AN2J). Das liegt zum einen daran, dass sich hinter diesem Namen ein Real Estate Investment Trust versteckt, der als solcher bereits zu hohen Dividenden verpflichtet ist. Das ist jedoch nur ein Teil dieser wirklich dividendenstarken Medaille.

Civitas Social Housing zahlt als Cash-Maschine gegenwärtig 1,35 Pence an die Investoren aus. Das klingt nach nicht gerade viel? Zugegebenermaßen nicht. Auf das Jahr gesehen beträgt die Dividende jedoch 5,4 Pence und bei einem aktuellen Aktienkurs von gerade einmal 1,09 Pfund Sterling ergibt sich damit eine Dividendenrendite von 4,95 %. Ein ziemlich attraktiver Wert, der jedoch auch maximal sicher sein könnte.

Civitas Social Housing besitzt ein defensives Geschäftsmodell und setzt auf Sozialwohnungen. Das Geschäft mit Wohnimmobilien ist als solches bereits sehr defensiv. Qualitativ kommt jedoch noch dazu, dass dieser REIT direkt an Kommunen und damit den öffentlichen Dienst vermietet. Das zeigt, dass die Mieterlöse in dem Portfolio mit 600 Immobilien und über 4.000 Wohnungen sehr sicher sind. Civitas Social Housing kann daher dein passives Einkommen mit einer hohen Dividendenrendite maximieren, aber gleichzeitig auch maximale Sicherheit bieten.

W. P. Carey: Passives Einkommen maximieren!

Eine zweite spannende Dividendenaktie, mit der du dein passives Einkommen maximieren kannst, ist die von W. P. Carey (WKN: A1J5SB). Auch hierbei handelt es sich um eine Cash-Maschine, die derzeit pro Quartal 1,046 US-Dollar an die Investoren auszahlt. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 67,86 US-Dollar liegt die Dividendenrendite damit bei ca. 6,14 %. Ein ziemlich hoher Wert, der viel passives Einkommen bedeuten kann.

W. P. Carey gilt historisch ebenfalls als zuverlässiger Ausschütter. Seit fast 23 Jahren hält das Management die eigene Dividendenhistorie nicht nur konstant, sondern ist auch auf den Spuren eines Dividendenaristokraten. In lediglich zwei weiteren Jahren dürfte es so weit sein. Wobei das Ausschüttungsverhältnis derzeit mit über 91 % vergleichsweise hoch ist.

Trotzdem: W. P. Carey besitzt mit über 1.200 Immobilien ein breit diversifiziertes Portfolio, das teilweise auf dem Einzelhandel beruht. Das wiederum könnte noch ein Quäntchen eines Turnaround-Potenzials beinhalten, zumindest post COVID-19. Für mich bleibt daher ein Zwischenfazit, dass auch W. P. Carey langfristig eine Top-Dividendenaktie sein kann, mit der Foolishe Investoren ihr passives Einkommen maximieren können.

Dein passives Einkommen maximieren!

Wenn du daher auf der Suche nach Cash-Maschinen bist, könnten Civitas Social Housing und W. P. Carey eine spannende Wahl sein. Beide Aktien bieten hohe, zuverlässige Dividenden und gleichzeitig starke Geschäftsmodelle. Das könnten attraktive Gesamtpakete sein, die dein passives Einkommen maximieren können.

