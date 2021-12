Passives Einkommen! Wie ich Geld verdiene, während ich schlafe

Geld zu verdienen, während ich unter der Bettdecke liege, hört sich für mich ziemlich gut an. Glücklicherweise bietet die Börse die meiner Meinung nach einfachste Möglichkeit, dies zu tun.

Die ultimative Form des passiven Einkommens

Passives Einkommen durch Investieren entsteht in Form von Dividenden – ein Teil des Gewinns, der an die Eigentümer (normalerweise zweimal im Jahr) für das Halten der Aktie ausgezahlt wird. Welchen Aufwand muss ich dafür betreiben? Absolut keinen, abgesehen vom ersten Kauf. Null. Nada. Verglichen mit einem Vermieter oder einem Nebenerwerb bei eBay ist das wohl das beste Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag, das es gibt.

Natürlich muss man auch hier etwas Aufwand betreiben. Um mit dem Investieren anzufangen, muss ich zunächst meine monatlichen Ausgaben reduzieren, um etwas Geld freizusetzen.

Natürlich muss ich auch die Aktien auswählen, die ich kaufen möchte. Daran hat es zum Glück noch nie gemangelt.

Aktien, die mir Geld einbringen

Seit Jahren besitze ich Aktien des Online-Handelsunternehmens IG Group. Dieses Unternehmen verdient sein Geld damit, dass es von seinen Kunden Gebühren erhebt, um vom unvermeidlichen Auf und Ab des Aktienmarktes zu profitieren. Wie man sich denken kann, liefen die Geschäfte in letzter Zeit ziemlich gut. Momentan bietet IG eine Rendite von 5,5 %. Im Gegensatz dazu zahlt der beste Cash ISA nur 0,67 %.

Ein weiteres Beispiel ist Somero Enterprises. Das Unternehmen stellt lasergesteuerte Geräte her, die dafür sorgen, dass die Betonflächen in Lagerhallen so flach wie ein Pfannkuchen sind. Da die Einzelhändler angesichts der steigenden Beliebtheit des Online-Shoppings verzweifelt nach Platz für ihre Produkte suchen, denke ich, dass sich dieses Unternehmen in einer guten Position befindet.

Ich weiß, dass es das ist! Letzten Dienstag hob das Small-Cap-Unternehmen seine Prognosen für das Gesamtjahr an, nachdem es im größten Markt, Nordamerika, glänzende Geschäfte machte. Das meiste davon wird passiert sein, während ich geschlafen habe. Mit 6,3 % bietet Somero sogar eine höhere Rendite als IG!

Wenn ich mein Arbeitspensum noch weiter reduzieren wollte, könnte ich natürlich auch einen professionellen Fondsmanager bitten, Aktien für mich auszuwählen. Allerdings muss ich bei dieser Strategie Gebühren zahlen, was letztlich die Höhe der Einnahmen schmälert, die ich behalten würde. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass ein Profi einen besseren Job macht.

Nichts ist garantiert

Natürlich gibt es bei all dem einen Vorbehalt. Genauso wenig wie ich sicher sein kann, dass ich nachts gut schlafe, kann ich auch nicht davon ausgehen, dass die Aktien, die ich besitze, immer in der Lage sein werden, Dividenden zu zahlen. In schwierigen Zeiten können Dividenden gekürzt werden, wenn die Unternehmen versuchen, ihre Liquidität aufzustocken.

Ich sehe zwei Möglichkeiten, dieses Risiko abzumildern. Erstens, indem man eine Reihe von passiven Aktien aus verschiedenen Sektoren besitzt, die Einkommen bringen. Beispiele dafür sind IG Group und Somero, die beide Marktführer in ihrem Bereich sind, aber in ganz unterschiedlichen Branchen tätig sind. Nimm noch ein paar Aktien dazu, und diese Diversifizierung sollte mich ein Stück weit schützen, wenn eine oder zwei Aktien Probleme haben.

Ein etwas aufwändigerer Schritt besteht darin, zu prüfen, inwieweit die Gewinne eines Unternehmens seine Dividende decken. Obwohl die Gewinne natürlich im Jahresvergleich schwanken, sollte dieser Wert idealerweise das Zweifache betragen. Alles, was darunter liegt, lässt den passiven Einkommensstrom gefährdet erscheinen. Eine stetig steigende Dividende ist ein weiteres Indiz für ein gesundes Unternehmen.

