Passion, Leidenschaft, Ostern - Weltpremiere von Cross-Art Inszenierung holt die Leidensgeschichte von Jesus Christus ins Festspielhaus Füssen / Uraufführung am 25. März - Spielzeit bis 05. April 2020 (FOTO)

Füssen (ots) - Leidenschaft bis in den Tod, hinein in das Geheimnis derAuferstehung, zeigt die kommende Weltpremiere der Cross-Art Inszenierung"Passion 20:20". Der renommierte Regisseur Manfred Schweigkofler wagt diesenvöllig neuen Ansatz eines Passionsspiels. Ab 25. März 2020 wird dieOstergeschichte neu erzählt in einem professionellen Spektakel aus Schauspiel,Tanz, Luftakrobatik, Hollywoodreifen Neukompositionen sowie Klangbildern durchDavid Hüger, Videoinstallationen von Christoph Grigoletti und Rückblenden aufhistorische Kunstwerke, welche die nicht greifbare Kulisse bilden.Schon im Foyer des Veranstaltungsorts Ludwigs Festspielhaus in Füssen werden dieBesucher hineingenommen in das antike Jerusalem. Enge Gassen, Marktstände, dieKlagemauer als Bestandteil des historischen Tempels, die Via Dolorosa und derKreuzigungsberg Golgatha werden live und in Farbe für alle erlebbar. Nach demBeispiel des Ostergartens Stuttgart von Andreas Munder wird dieses Konzept nunmit 100 Laienschauspielern ins Festspielhaus übertragen. Im Theatersaal werdendann von elf Schauspielern und Tänzern die letzten Tage von Jesus Christus ausderen Perspektive packend erzählt - er selbst jedoch wird nicht zu sehen sein.Jedoch sind die beiden Jünger Petrus und Judas, Maria Magdalena, derHohepriester und Pilatus zu erleben.Benjamin Sahler, künstlerischer Direktor des Festspielhauses Füssen, schätzt dieProduktion wie folgt ein: "Passion 20:20 ist ein innovatives und einzigartigesProjekt, das sich einreiht in die großartigen Kunstwerke aus den vergangenenzwei Jahrtausenden, welche das unfassbare Osterereignis erlebbar machen." DerRegisseur Manfred Schweigkofler fasst zusammen: "Diese eine Woche vor 2000Jahren hat alle großen Künstler der Welt beschäftigt. Wir wagen mit einerKombination von Theater, Videomapping, Musik und mehr einen ganz neuen Blick aufdiese Ostergeschichte".Veranstaltet wird "Passion 20:20" vom Verein "Passion e.V." aus Füssen.Unterstützt wird dieser von einer Allianz des Ludwigs Festspielhauses Füssen,der Jordan Stiftung, der Allgäuer Zeitung und Joel3 Veranstaltungsservice.Alle Informationen zur Produktion:https://passion2020.org/25. März bis 05. April 2020 insgesamt 22 geplante VorstellungenDauer der Bühnenshow: 75 MinutenÖffnung des Foyers mit Jerusalemgarten jeweils eine Stunde vor und nach der VorstellungIdee, Konzept, Skript, Regie: Manfred SchweigkoflerDramaturgie & Co-Regie: Franz BraunMusik: David Hüger, Flo LüttichVideo-Art-Design:Christoph GrigolettiChoreographie: Vera HornTickets inklusive Jerusalem-Foyer Ausstellung 24,90 EUR (Gruppenrabatte ab 20Personen)Hinweis: Das Festspielhaus Füssen spielt derzeit bei Eigenproduktionen undPassion 20:20 für maximal 900 Personen!https://das-festspielhaus.de/coronavirus/