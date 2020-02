Der PassionPass - die zeitgemäße Versicherung für den Skiurlaub / Digital, flexibel, spontan / Mit dem PassionPass bietet Allianz Travel maßgeschneiderte Sicherheit am Berg und auf der Piste (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

München (ots) - Was wäre, wenn... die Skiausrüstung vor der Hütte gestohlenwird? Der Freund auf der Piste stürzt und per Rettungshubschrauber in die Klinikgeflogen wird? Szenarien, an die man lieber nicht denkt, die aber jederzeit imSkiurlaub passieren können. Damit sich im Ernstfall zumindest der finanzielleSchaden so gering wie möglich hält, hat Allianz Travel den flexiblen PassionPassmit maßgeschneiderten Versicherungsleistungen entwickelt. Damit können sichWintersportler gegen die üblichen Risiken im Skigebiet sowie bei An- undRückfahrt absichern. Einzigartige Pay-per-use-Versicherung für mehr Sicherheitim SchneePassionPass ist eine mobil zugängliche, nutzungsabhängige Versicherung fürSkifahrer und Snowboarder, die ihrer Leidenschaft in ganz Europa nachgehen. DasPay-per-use-Angebot wurde entwickelt, um sport- und digitalaffinen Menscheneinen wesentlichen Schutz bei der Ausübung ihrer Passion zu bieten. DerBasis-Schutz für Diebstahl, Verlust und Beschädigung der Sportausrüstung kostetpro Tag mit 2,90 Euro gerade mal so viel wie ein Cappuccino. Darin enthaltensind dann auch alle Kosten für die Bergung und Rettung im Fall eines Unfalls biszu 20.000 Euro, sowie die Erstattung nicht in Anspruch genommener Leistungen wieHotelaufenthalte oder Skikurse. Zusätzliche Bausteine wie eineAuslandsreise-Krankenversicherung und die Reise-Unfallversicherung könneneinfach dazu gebucht werden; die Option, seine Kinder mitzuversichern stehtebenfalls zur Verfügung. Zuhause oder vor Ort abschließenMehr als 45.000 Deutsche verletzen sich laut dem Gesamtverband der DeutschenVersicherungswirtschaft (GDV) pro Wintersaison. Muss die Bergwacht anrücken,wird es schnell teuer. Eine Rettung per Hubschrauber kann laut dem DeutschemSkiverband (DSV) mehr als 5.000 Euro kosten. Ohne Versicherung müssen die unterUmständen vom Verunglückten aus eigener Tasche bezahlt werden. Es macht also invielerlei Hinsicht Sinn, den PassionPass vor oder auch während des Winterurlaubsabzuschließen. Das geht ganz einfach auf der Homepage von PassionPass per PCoder Smartphone - selbst dann noch, wenn man schon im Lift sitzt. WeitereInformationen unter: www.passionpass.de Die Leistungen im Überblick:- Sport-Equipment: Erstattung des Zeitwerts der Sport-Ausrüstungbei Diebstahl oder Unfall- Suche, Rettung und Bergung: Übernahme der Such-, Rettungs-, undBergungskosten bei Unfällen auf dem Berg- Reiseabbruch: Erstattung nicht genutzter Reiseleistungen imFalle einer Erkrankung oder UnfallverletzungZusätzlich buchbar:- Auslandsreise-Krankenversicherung- Reise-UnfallversicherungÜber Allianz Travel & Allianz PartnersAllianz Travel ist die Reiseversicherungs-Marke der AWP P&C S.A. mitFirmenhauptsitz in Frankreich, Saint Ouen. Als B2B2C-Marktführer im BereichAssistance und Versicherungslösungen ist das Unternehmen weltweiter Spezialistfür folgende Bereiche: Reise, Auto und Mobilität, Gesundheit undRehabilitationsmanagement, Wohnen und Gebäude sowie Appliance Protection. DieseAngebote, die eine Kombination aus Versicherung, Services und Technologiedarstellen, stehen Geschäftspartnern sowie deren Kunden über direkte unddigitale Kanäle unter vier internationalen Marken zur Verfügung: Allianz Travel,Allianz Assistance, Allianz Care und Allianz Automotive. Mehr als 21.000Mitarbeiter in über 75 Ländern, die 70 Sprachen sprechen, wickeln jährlich 65Millionen Fälle auf allen Kontinenten ab.AWP P&C S.A., Niederlassung für Deutschland und Allianz Partners DeutschlandGmbH - jeweils mit Sitz in Aschheim bei München - sind zwei der deutschenUnternehmen der Gruppe und bieten Spezialversicherungen für Reise, Freizeit undAuslandsaufenthalte sowie Assistance-Leistungen an.Pressekontakt:Christine MeinelUnternehmenskommunikationAllianz Partners DeutschlandTelefon: (089) 26 20 83 - 4316E-Mail: presse-awpde@allianz.comBahnhofstraße 1685609 Aschheim__Tanja MaruschkePR-Beraterin/Hansmann PRTelefon: (089) 360 54 99 17E-Mail: t.maruschke@hansmannpr.deLipowskystraße 1581373 MünchenWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133789/4517645OTS: Allianz TravelOriginal-Content von: Allianz Travel, übermittelt durch news aktuell