Passiert's in Deutschland, dann passiert's bei eBay: Der Jahresrückblick 2018 (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Dreilinden / Berlin (ots) -Passiert's in Deutschland, dann passiert's bei eBay: Was diesesJahr für Gesprächsstoff gesorgt hat, lässt sich am Shoppingverhaltender eBay-Nutzer ablesen. Der Rekordsommer, die Hochzeit derbritischen Royals und der Hype um Lama und Alpaka haben das Such- undKaufverhalten der eBay-Nutzer 2018 maßgeblich beeinflusst. Doch diessind nur einige der Trends, die eBay im Rahmen des eBay RetailReports 2018 (unter www.ebay-report.de) veröffentlicht. Zum zweitenMal erscheint der Report in dieser Form und gibt Aufschluss überaktuelle Such- und Shoppingtrends sowie das Einkaufverhaltendeutscher eBay-Nutzer. Welche Ereignisse und Produkt-Hypes haben sichwie auf das Shopping-Verhalten der eBay-Nutzer ausgewirkt? Was warendie Lieblingsprodukte 2018? Und welche allgemeinen Trends lassen sichfür den eBay-Marktplatz feststellen? Der eBay Jahresrückblick 2018gibt vielfältige Einblicke in Shoppingroutinen und Suchtrends undbeleuchtet die Ereignisse, die dieses Jahr geprägt haben.Von It-Gadgets wie PopSockets und Handykette über saisonalgefragte Produkte wie Luftmatratzen und Ventilatoren bis hin zudauerhaft beliebten Produkten, zum Beispiel rund um Lama und Alpaka -2018 war ein trendreiches Jahr. Großen Einfluss hatten dieTV-Sendungen "Die Höhle der Löwen", "Die Superhändler" oder "Baresfür Rares": Produkte die hier gezeigt wurden, gehören zu denmeistgesuchten bei eBay. Auch populäre gesellschaftliche Ereignisse,wie die royale Hochzeit von Meghan und Harry, das Dashcam-Urteil desBundesgerichtshofs, das diskutierte Plastik-Verbot der EuropäischenUnion und Sportereignisse wie Weltmeisterschaft und Super Bowlspiegeln sich in den eBay-Suchanfragen wider. Damit ist eBay einTrendbarometer für aktuelle Gesellschaftsthemen und Trends - ganznach dem Motto: Passiert's in Deutschland, dann passiert's bei eBay.In vier Kategorien bildet der eBay Retail Report spannende understaunliche Fakten über das Einkaufs- und Suchverhalten der mehr als17 Millionen aktiven eBay-Käufer in Deutschland in 2018 ab:- Hyper Hyper: Die Toptrends des Jahres bei eBay.- Prägende Momente: Diese Ereignisse haben die eBay-Nutzerbesonders interessiert.- eBay-Schätze: Die ausgefallensten und kuriosesten Produkte desJahres.- eBay in Zahlen: Daten und Fakten rund ums Einkaufen bei eBay.Das waren die Trends in 2018:- Sneaker-Sonderauflagen gefragt wie nie: 2018 war das Jahr deraußergewöhnlichen Sneaker-Kollaborationen. Gleich im Januarlegte der BVG-Ticketschuh von adidas die Messlatte aufRekordhöhe: Die auf 500 Paar limitierte Spezial-Edition wurdealleine am 16. Januar 17.000 Mal bei eBay gesucht. Das teuerstePaar erzielte einen Kaufpreis von 2.370 Euro.- Der Sommer 2018 brach alle Rekorde: Er war lang, heiß und ließdie Nachfrage nach Abkühlungsmöglichkeiten rapide ansteigen.Zwischen April und September wurden täglich 3.700 Pools bei eBaygekauft - ein Drittel mehr als im Vorjahreszeitraum. Auch dieSuche nach Wassersprudlern, z.B. von SodaStream, stieg währendder heißen Tage an: Alle 40 Sekunden wurde nach dieserAlternative zum Kistenschleppen gesucht. Nach dem öffentlichenAufruf, auch Tieren ausreichend Abkühlung zu gewährleisten,wurden Vogeltränken ungewöhnlich häufig, nämlich alle 2,6Minuten, gesucht. Der Hitzehöhepunkt Ende Juli brachte aucheinen Verkaufshöhepunkt: 7.400 Klimaanlagen und 15.600Ventilatoren wurden allein am 31. Juli gekauft.- Die britischen Royals sind die Top-Influencer in Deutschland:Meghan und Harry lenkten mit der Super-Hochzeit 2018 alleAufmerksamkeit auf sich. Die Goody-Bags für die Gäste desJa-Wort-Spektakels wurden im Anschluss an die Feier bei eBay zumKauf angeboten - und auch auf der deutschen eBay-Seite wurdealle 81 Sekunden nach ihnen gesucht. Nach dem Label von MeghansHochzeitskleid, Givenchy, wurde am Hochzeitstag alle zweiMinuten gesucht. Zum Vergleich: Am Hochzeitstag der deutschenInfluencerin Dagi Bee gab es keine Steigerung bei mit ihr inVerbindung stehenden Suchbegriffen.- Neues Trendtier auf dem Vormarsch: Lama und Alpaka stiegen inden Suchanfragen seit Jahresbeginn um 300 Prozent und setztensich so gegen den Dauerhype um Einhorn und Flamingo durch. Damitist sicher, wer das Trendtier 2018 ist: eindeutig diesüdamerikanischen kuscheligen Verwandten des Kamels.- HSV-Fans waren die treuesten: Beim Abstieg in die 2. Bundesligastiegen die Suchanfragen nach Trikots & Co. des HamburgerSport-Vereins auf das Viereinhalbfache an. Alle 1,5 Minutenwurde nach Fanartikeln des Hamburger Vereins gesucht. Auf dieSuche nach Artikeln des 1. FC Köln hatte der Abstieg keineAuswirkung. Den Fans von Fortuna Düsseldorf war hingegen dieFreude über den Aufstieg anzumerken: Die Suche nach Fanartikelnstieg um knapp 300 Prozent.- Nachhaltigkeits-Trends bei eBay: Angesagte nachhaltigeAlternativen zu herkömmlicher Kosmetik und Haushaltsgegenständenaus Plastik erleben derzeit einen rasanten Nachfrageanstieg.Haarseife, also festes Haarshampoo, Trinkflaschen aus Edelstahlund Weckgläser zur Lagerung unverpackter Lebensmittel wurden indiesem Jahr bei eBay doppelt so häufig gesucht wie im letztenJahr - zuletzt stiegen die Suchanfragen für Weckgläser sogar um350 Prozent.Alle Fakten des eBay Retail Reports finden Sie unterwww.ebay-report.de. Weitere Informationen erhalten Sie unterpresse.ebay.de. Tagesaktuelle Meldungen von eBay gibt es imPressebereich und auf unserem Twitter-Account @eBayDE_News.Über eBayeBay Inc. (NASDAQ: EBAY) ist ein global führendes Unternehmen imBereich Handel. Die zum Unternehmen gehörenden Plattformen eBay,StubHub sowie eBay Classifieds verbinden Millionen Käufer undVerkäufer auf der ganzen Welt und schaffen durch 'Connected Commerce'wirtschaftliche Chancen und neue Möglichkeiten für alle. eBay wurde1995 in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist heute einer derweltweit größten und lebendigsten Marktplätze mit einem Angebot voneiner einzigartigen Breite und Tiefe. Im Jahr 2017 wurden auf demeBay-Marktplatz Waren im Wert von 84 Milliarden US-Dollar gehandelt.Mehr Informationen über das Unternehmen und die zu ihm gehörendenMarken sind zu finden unter www.ebayinc.com.Weitere Informationen erhalten Sie:Daphne Rauch | eBay Group Services GmbH | UnternehmenskommunikationAlbert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Europarc DreilindenTel.: +49 (0)30. 8019. 5383 | E-Mail: presse@ebay.deAuf unserer Website: presse.ebay.deCaroline Lambert | FAKTOR 3 | Senior BeratungKattunbleiche 35, 22041 HamburgTel.: +49 (0)40. 679446. 6106 | E-Mail: c.lambert@faktor3.deOriginal-Content von: eBay GmbH, übermittelt durch news aktuell