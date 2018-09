Passende Kommunikation, Transparenz und Vertrauen - Was Millennials von Versicherungen erwarten (FOTO)

Nürnberg (ots) -Millennials mögen es unkompliziert! Zu diesem Ergebnis kommt einerepräsentative Studie der Nürnberger Versicherung und desF.A.Z-Instituts. Für 45,1 Prozent der Millennials ist eineverständliche Erklärung der Produkte das ausschlaggebende Kriteriumbeim Abschluss einer Versicherung. Ein weiterer entscheidender Faktorist die Kommunikation. 39,9 Prozent möchten von den Versicherernaltersgerecht und individuell angesprochen werden, so dass es für siepersönlich passt. Überraschend fallen die Studienergebnissehinsichtlich der Onlinenutzung dieser Generation aus: nur 12,8Prozent der Millennials würden ihre Versicherungen am liebsten nurnoch digital abschließen.Millennials als Herausforderung für die VersicherungswirtschaftJunge Menschen sind bei Themen rund um Absicherung undAltersvorsorge oft zurückhaltend, was sie zu einer schwierigenZielgruppe für Versicherungsanbieter macht. Ein wichtiger Grund fürdiese Haltung ist fehlendes Vertrauen in die Branche. Zudem sind dieLebensentwürfe der Millennials flexibler als die ihrer Eltern undGroßeltern. Das führt zu veränderten Bedürfnissen im Hinblick aufversicherungsrelevante Themen.Klare Anforderungen an die BrancheDennoch haben Millennials klare Vorstellungen davon, was sich inder Versicherungsbranche ändern sollte, um für diese Zielgruppeattraktiver zu werden. An erster Stelle stehen die Themen Ehrlichkeitund Transparenz im Hinblick auf die Beratung und die Ausgestaltungder Produkte. Darüber hinaus spielt bei jungen Menschen auch diePreisgestaltung bei Vorsorge- und Absicherungsprodukten eine Rolle.Viele wünschen sich entweder ein besseresPreis-Leistungs-Verhältnis oder einfach günstigere Vorsorgeproduktemit einer höheren Rendite. Ein weiterer Punkt, den Millennials beimAbschluss von Versicherungen kritisch bewerten, ist die Komplexitätder Produkte und deren Beschreibungen in oftmals umfangreichenVertragsunterlagen.Hier wünschen sie sich eine deutliche Vereinfachung. Die Anbietersollen ihnen die Produkte und die damit verbundenen Leistungen soerklären, dass sie die Zusammenhänge auch verstehen und dabei dieKommunikation so einfach und knapp wie möglich gestalten. Zuletztfordern junge Kunden eine stärkere Orientierung derVersicherungswirtschaft an der Zielgruppe. Hierzu zählen neben einemmoderneren und jüngeren Image der Branche auch die Berücksichtigungder individuellen Kundenbedürfnisse sowie die Entwicklungspezifischer Produkte, die auf die veränderten Biographien undKarrierewege der jungen Generation zugeschnitten sind.Dr. Armin Zitzmann, Vorstandsvorsitzender der NürnbergerVersicherung, zu den Ergebnissen: "Wir müssen in der Lage sein,diesen jungen Menschen glaubhaft zu erklären, warum Risikoabsicherungund Altersvorsorge zentrale Bestandteile ihrer Lebensphasenplanungsein müssen. Hier ist eine gute und vor allem zielgruppengerechteKommunikation der Schlüssel."Über die StudieIm Rahmen einer umfassenden repräsentativen Studie, die von derNürnberger Versicherung gemeinsam mit dem F.A.Z-Institut initiiertwurde, hat die Marktforschungsgesellschaft Toluna insgesamt 1.000Bürger im Alter von 18 bis 29 Jahren zu den Themen Altersvorsorge,Risikoabsicherung und Versicherungswirtschaft befragt. Die NürnbergerVersicherung sieht sich bei dieser gesellschaftlichen Herausforderungin der Verantwortung - dem Desinteresse der Millennials an derAltersvorsorge und Versicherungsthemen sowie der damit verbundenenGefahr einer Unterversorgung. Die Studie liefert eine große Menge anrelevanten Daten und wird im Rahmen einer Themenreihe in vier Teilensukzessive herausgeben, um den einzelnen Aspekten ausreichendAufmerksamkeit widmen zu können.Pressekontakt:NÜRNBERGER VersicherungUlrich ZeidnerUnternehmenskommunikationOstendstraße 10090334 NürnbergTel. 0911 531-6221presse@nuernberger.dewww.nuernberger.deOriginal-Content von: NÜRNBERGER Versicherung, übermittelt durch news aktuell