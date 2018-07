Passend zur Reisezeit: E-Health-Angebot bietet Schwangeren und Müttern flexible Versorgung - auch im Ausland (FOTO)

München (ots) -Eine Auslandsreise während der Schwangerschaft? Oder im erstenLebensjahr des Babys? Für viele ist das eine schöne Vorstellung -jedoch nur, wenn die medizinische Betreuung am Urlaubsortsichergestellt ist. Ein Babybauch, starke Rückenschmerzen oderErkältungssymptome beim Nachwuchs - auch auf Reisen wollen Familienauf eine verlässliche ärztliche Hilfe nicht verzichten. DieOnline-Sprechstunde Baby des E-Health Start-Ups TeleClinic bietetVersicherten die Möglichkeit, sich ortsungebunden und rund um die Uhrmedizinischen Rat einzuholen. Die BKK Mobil Oil übernimmt dabei dieKosten für ihre schwangeren Versicherten und Müttern mit Kindern biszum vollendeten ersten Lebensjahr.Sommerzeit ist Reisezeit.* Knapp 2/3 der Deutschen nutzen diewarme Jahreszeit für ihren Jahreshaupturlaub. Auch viele Schwangereund Mütter von kleinen Kindern starten zu dieser Zeit in die Ferienund wünschen sich vor Ort eine kompetente ärztliche Versorgung. DerZugang zu vertrauenswürdigen und deutschsprachigen Medizinern ist imAusland jedoch kompliziert zu bekommen. Zudem ist in vielen Fällendie Frage, wer die Kosten für eine Behandlung trägt, nicht klarbeantwortet. In Zusammenarbeit mit der TeleClinic bietet die BKKMobil Oil ihren Versicherten ab sofort ärztliche Betreuung für alleFragen rund um das Baby, Schwangerschaft und Geburt an. Per App(erhältlich für iOS und Android-Betriebssysteme), Videochat undTelefon steht den Versicherten ein breites Netzwerk aus Ärzten,Stillberatern und Hebammen rund um die Uhr zur Verfügung. DieAbrechnung erfolgt direkt zwischen der TeleClinic und der BKK MobilOil. Einzige Voraussetzung für die Nutzung mit einem Smartphone,Tablet oder Computer ist der Zugang zu einer Wi-Fi- oder mobilenInternetverbindung."Verläuft eine Schwangerschaft normal und fühlt sich die angehendeMutter wohl, spricht im zweiten Drittel der Schwangerschaft nichtsgegen einen Urlaub. Eine medizinische Betreuung sollte dabei abergewährleistet sein und zu viel Anstrengung und lange Flugzeitengrundsätzlich vermieden werden", sagt Dr. med. Alexander Brehm,Gynäkologe der TeleClinic.Die Wichtigkeit einer medizinischen Betreuung am Urlaubsort hebtauch Uta Lindner, Chief Digital Officer der BKK Mobil Oil, hervor:"Schwangere oder Mütter von jungen Kindern sind auf eine adäquatemedizinische Versorgung angewiesen - insbesondere auf Reisen. DieOnlinesprechstunde Baby gewährleistet einen 24-h-Online-Service, derkostenfrei und unabhängig vom Aufenthaltsort nutzbar ist."Nähere Informationen zur Online-Sprechstunde Baby und zurAnmeldung des Angebots gibt es unterwww.bkk-mobil-oil.de/online-sprechstunde.* XING Urlaubsreport (2018). Quelle: http://ots.de/tOlHHr** Im Ausland können ggf. Roaming-Gebühren anfallen.Pressekontakt:BKK Mobil Oil PressestelleTelefon: 040 3002-11423E-Mail: pressestelle@bkk-mobil-oil.deOriginal-Content von: BKK Mobil Oil, übermittelt durch news aktuell