Münster (ots) -Die Wirkung eines freundlichen Lächelns kennt jeder von uns. EinLottospieler aus Nordrhein-Westfalen hat jetzt sicherlich einbesonders freudiges Lächeln im Gesicht. Passend zum "Tag der Machtdes Lächelns" konnte er am Samstag (15.06.2019) eine Millionensummeabräumen.Die Gewinnsumme von 1.658.467,20 Euro ist die Ausbeute für einenSpielteilnehmer aus dem Kreis Wesel bei der Lottoziehung am letztenSamstag. Mit den Gewinnzahlen 4, 6, 27, 33, 40 und 43 reichte es fürdie Gewinnklasse 2 bei der Ziehung von LOTTO 6aus49. Er ist damit der11. WestLotto-Millionär des laufenden Jahres 2019. Seinen Glückstipperzielte der Glückspilz mit einem Lotto-Systemschein. Mit einemSpieleinsatz von 33,25 Euro hatte er sich für das Teilsystem 0610entschieden.Wenn der neue Millionär auch noch die passende Superzahl 3 aufseinem Tippzettel gehabt hätte, wäre sogar der Jackpotgewinn imobersten Gewinnrang drin gewesen. So steigt der Lottojackpot weiteran. Seit nunmehr neun Ziehungen ist der Jackpot nicht mehr geknacktworden und steht zur kommenden Ziehung (Mittwoch, 19.06.2019) beiinzwischen 21 Millionen Euro (Chance 1:140 Millionen).Neben dem neuen Lotto-Millionär gab es am Wochenende weitereGroßgewinner. Bei der Ziehung der Zusatzlotterie SUPER 6 konnte einSpielteilnehmer aus dem Rhein-Kreis Neuss die Gewinnklasse 1 treffenund die Summe von 100.000 Euro abräumen. Auch bei der GlücksSpiralefreuen sich zwei weitere Gewinner in der Gewinnklasse 6 überebenfalls 100.000 Euro.