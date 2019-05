Münster (ots) -Am "Tag der Arbeit" eine Millionensumme abgeräumt: Dieses Glückhatte ein Lottospieler aus dem Raum Wuppertal, der bei der Ziehung am1. Mai zum zweifachen Millionär wurde.Auf rund vier Millionen Euro war der Lotto-Jackpot zur Ziehung am1. Mai (Mittwoch) angewachsen. Für einen Spielteilnehmer aus dem RaumWuppertal wird jetzt ein Traum wahr: Zusammen mit einem weiterenLottospieler aus Baden-Württemberg hat er in der gestrigen Ziehungdie Gewinnklasse 1 bei LOTTO 6aus49 getroffen und damit den Jackpotgeknackt. Die beiden Gewinner sind jetzt um jeweils 2.097.176,10 Euroreicher.Mit den Gewinnzahlen 4-16-27-31-38-47 sowie der Superzahl 6landete der Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen einen Volltrefferund wird damit zum achten Neu-Millionär im laufenden Jahr 2019 beiWestLotto. Der sicherlich glückliche Gewinner hatte den Spielscheinmit seinen persönlichen Glückszahlen bereits in der Vorwoche am 24.April in einer WestLotto-Annahmestelle einlesen lassen. SeinSpieleinsatz betrug 24,75 Euro für die vier Lotto-Ziehungen in denKalenderwochen 17 und 18.Axel Weber, Sprecher von WestLotto gratuliert dem neuen"Tag-der-Arbeit-Millionär": So ein Gewinn an diesem besonderen Tagwird den neuen Millionär sicherlich dazu veranlassen, etwas längerdarüber nachzudenken, welche Rolle Arbeit und Reichtum im Lebeneinnehmen." Im Rahmen der Gewinnerbetreuung bietet WestLotto denglücklichen Tippern entsprechende Unterstützung an.Das bergische Land scheint sich aktuell besonders gut mit derGlücksgöttin Fortuna zu verstehen. Erst zu Ostern wurde einWestLotto-Spielteilnehmer aus dem Kreis Mettmann über dieZusatzlotterie Spiel 77 zum fünffachen Millionär.Bei der Lotto-Ziehung am 1. Mai gab es weitere Großgewinne inNordrhein-Westfalen. Ein Tipper aus dem Kreis Höxter traf dieGewinnklasse 2 und freut sich über einen Großgewinn in Höhe von791.949,10 Euro.Außerdem gewann ein Spielteilnehmer aus dem Raum Krefeld bei derZusatzlotterie SUPER 6 100.000 Euro.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341Fax: 0251-7006-1399E-Mail: axel.weber@westlotto.comOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuell