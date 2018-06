Passend zum Sommer: Sofortrentner in NRW / Ein Tipper aus dem Ennepe-Ruhr Kreis erhält Sofort-Rente von monatlich 10.000 Euro (FOTO)

Münster (ots) -Sommer, Sonne und Millionär. Die besten Geschichten schreibt ebenmanchmal doch der Zufall: Ein GlücksSpirale-Tipper kann jetztmindestens 20 Jahre lang in den Urlaub gehen. Ein am letzten Samstagin einer WestLotto-Annahmestelle im Ennepe-Ruhr Kreis abgegebenerSpielschein hat sich als das große Los erwiesen. Der Einsatz von nur5 Euro für die Teilnahme an der GlücksSpirale hat sich bei derZiehung am vergangenen Samstag voll ausgezahlt: Der Glückspilz trafdie höchste Gewinnklasse und erhält ab sofort 20 Jahre lang eineRente in Höhe von 10.000 Euro monatlich! Der Spielschein wurde mitHilfe einer WestLotto-Karte gespielt. Somit liegen WestLotto dieDaten des Gewinners bereits vor und eine Kontaktaufnahme wirdkurzfristig erfolgen.In 2018 ist der GlücksSpirale-Millionär vom letzten Wochenende der13. Millionär des laufenden Jahres in Nordrhein-Westfalen.Über die GlücksSpiraleDie GlücksSpirale fördert seit 1970 gemeinnützige Projekte aus denBereichen Sport, Wohlfahrt und Denkmalschutz. 1970 wurde dieGlücksSpirale als Gemeinschaftswerk des Nationalen OlympischenKomitees, des Deutschen Lotto- und Totoblocks und des Fernsehens zurFinanzierung der Olympischen Spiele 1972 in Deutschland gegründet. InNordrhein-Westfalen werden neben dem Deutschen Olympischen Sportbundauch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und dieBundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege unterstützt.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341Fax: 0251-7006-1399E-Mail: axel.weber@westlotto.comOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuell