Passend zum Ferienende: Lotto-Jackpot am Samstag ist prall gefüllt / 6 Dinge, die Sie mit 21 Millionen machen könnten (FOTO)

Münster (ots) -Träumen Sie auch davon, einmal im Leben richtig groß im Lotto zugewinnen und malen sich gerne aus, was Sie mit den Millionen machenwürden? Am kommenden Samstag (25.8.2018) liegen rund 21 MillionenEuro bei LOTTO 6aus49 im Jackpot. Zuletzt war der Jackpot im Juni2017 auf einem ähnlich hohen Niveau.Wir haben schon einmal sechs Ideen gesammelt, was Sie mit 21Millionen Euro machen könnten:1. Ihnen ist es in Deutschland inzwischen zu warm und Sie reisengerne? Wie wäre es dann mit einer Weltreise der Extraklasse zu allen962 UNESCO-Welterbestätten der Erde? Für 990.000 britische Pfund(umgerechnet rund 1,13 Millionen Euro) für zwei Personen imDoppelzimmer ist das kein Problem. Die Luxus-Reise von A wie Aachenbis Z wie Zvartnots (Tempelruinen in Armenien) dauert etwas mehr alszwei Jahre und führt die Weltenbummler in 157 Länder. Übernachtetwird in den 730 Tagen natürlich nur in den edelsten Hotels. 5000Pfund (umgerechnet etwa 5700 Euro) gehen pro Reise als Spende an dieUNESCO. Die sind im Preis bereits mit eingerechnet.2. Ende August endet das aktuelle Transferfenster in derFußball-Bundesliga. Wollen Sie Ihrem Fußball-Team noch etwas unterdie Arme greifen? Mit 21 Millionen Euro könnten Sie einen echtenKracher für Ihre Mannschaft verpflichten. Borussia Dortmund sucht zumBeispiel noch einen neuen Mittelstürmer. Oder würden Sie lieber Ihrenheimischen Kreisliga-Club unterstützen?3. Über ein diskretes Parkhaus verfügt das Restaurant "Nobu" imkalifornischen Malibu nicht. Die Gäste dürfen ihre Rolls Royces,Bentleys, Jaguar und Porsche zeigen. Nach hinten raus ist die Sichtaber unversperrt. Mit Blick auf den Pazifik lässt sich hier leichtejapanische Küche genießen, und der Promifaktor ist extrem hoch. Auchbei den Getränken müssen Sie nicht aufs Kleingeld schauen. Gönnen Siesich zum Nachtisch einen französischen Dessertwein erster Klasse fürrund 1.725 Euro.4. Spielen Sie Golf? Ein Sport den auch viele Millionäre lieben.Der ein oder andere leidenschaftliche Hobby-Golfer träumt sicherdavon auch einmal dort abzuschlagen, wo sonst nur die Profis ihreTees ins Gras stecken. Tatsächlich muss das nicht nur ein Traum sein:Für 75.000 Euro ist eine 100-tägige Weltreise buchbar, bei der Sieauf allen Plätzen der Profi-Touren spielen und natürlich von Abschlagzu Abschlag erster Klasse fliegen. Wenn es gefällt, würde ein 21Millionen-Jackpot für weitere 279 Wiederholungen reichen.5. Der Traum vom Fliegen: Für 250.00 Euro kann man zwar nicht inden Weltraum fliegen, ihm aber doch sehr nahekommen. Mit densogenannten "suborbital spaceflights" steigt man auf die Höhe von 100Kilometern und fliegt ganze 11 Minuten am Rande der Umlaufbahn. ImPaket inklusive sind 4 Tage Training, um besonders gut auf den Momentim All vorbereitet zu sein. Wenn Ihnen der Flug Spaß gemacht hat,könnten Sie für 21 Millionen Euro also selbst 84 Mal fliegen oderdoch lieber der Schwiegermutter schenken?6. Das Ende der Ferienzeit bedeutet, dass die Anzahl der Staus aufden Straßen in Nordrhein-Westfalen wieder deutlich steigen wird.Wollen Sie mal wieder richtig Gas geben? Wie wäre es mit einemeigenen Formel-1-Rennwagen? Mit dem dürften Sie sich zwar nicht aufbundesdeutschen Straßen bewegen, aber in der Freizeit wie NicoRosberg Kurven auf einer Rennstrecke drehen. Experten schätzen dieKosten für einen Formel-1-Rennwagen auf mehrere Millionen Euro.Haben Sie Lust bekommen auf einen Millionengewinn? Zwar liegt dieChance auf einen Treffer in der Gewinnklasse 1 bei LOTTO 6aus49 beirund 1: 140 Millionen, aber nur wer mitspielt kann auch gewinnen.Tipps können in einer der rund 3.500 Annahmestellen oder unterwww.westlotto.de abgegeben werden. Wir wünschen viel Glück.