Berlin/Potsdam (ots) - Zeitlose und zugleich zeitgemäßeDesign-Möbel anzubieten, die der Kunde individuell anpassen kann undanschließend schneller als branchenüblich geliefert bekommt - das istder Ansatz von Mycs. Hierfür setzt das Unternehmen auf technologischeInnovation und hat einen eigenen fotorealistischen3D-Onlinekonfigurator entwickelt. Ziel war von Beginn an auch, dasAngebot zu einem fairen Preis und damit einem großen Markt zugänglichzu machen.Als Mycs im Mai 2014 startete, wussten die vier Gründer genau, wassie taten: Sie brachten einschlägige Erfahrungen im Möbelgeschäftsowie im Start-up-, IT- und Logistikbereich mit. CEO Christoph Junghatte zuvor den Online-Shop Massivkonzept gegründet, über den erbereits maßgefertigte Möbel anbot und den er vier Jahre spätererfolgreich verkaufte. In dieser Zeit lernte er seinen heutigenMitstreiter Kai Sap kennen, der von Ikea in seine Firma wechselte.Mycs hat Kai Sap dann von Anfang als Gründer und COO begleitet.Claudio Bredfeldt stieg als erfahrener CTO mit ein.Mycs-Geschäftsführer Kachun To und Christoph Jung kannten sich ausihrer gemeinsamen Zeit bei McKinsey & Company. To hatte Locondo, dasjapanische Zalando, mitgegründet und brachte aus dieser Zeit vieleErfahrungen aus dem E-Commerce und Ideen für die Mitarbeiterführungmit. Mycs ist eine familienfreundliche Arbeitsatmosphäre sehr wichtigund so bietet das Unternehmen in fast allen Positionen flexibleArbeitszeiten oder bei Bedarf Teilzeitmodelle. Regelmäßig gibt esTeam-Events, im Büro gibt es kostenlose Getränke, Frühstück undMittagessen.Christoph Jung und Kachun To teilen die gleichen Vorstellungen vonArbeitsethik und Firmenkultur, ihre Tätigkeitsbereiche haben sie aberklar aufgeteilt: Jung betreut alles rund um das Produkt und denVertrieb, To die Bereiche Marketing, Finanzen, Verwaltung undPersonal. Mycs befindet sich seit dem Start auf rasantemWachstumskurs, und so hat das Unternehmen regelmäßig neue Stellen zuvergeben. Dennoch nimmt sich das HR-Team um To Zeit, Kandidaten zufinden, die wirklich zum Team passen. Und ein Learning aus derAnfangsphase, das die Macher gern weitergeben: Frühzeitig fürSchlüssel-Funktionen erfahrene Leute einstellen - denn wenngleich dieGründer selbst sehr viel Know-how mitgebracht haben, gibt es immerauch Bereiche, die andere noch besser kennen als sie.2014 starteten Jung und To mit einer Seed-Finanzierung, bei dersie einen siebenstelligen Betrag einsammeln konnten. 2016 erhielt dasUnternehmen außerdem Fördergelder von der IBB. 2017 erfolgte dieSerie-A-Finanzierungsrunde über zehn Millionen Euro und im Junidieses Jahres schloss Mycs die Serie B ebenfalls in Höhe von zehnMillionen Euro ab. Mit diesem Geld wollen die Berliner Unternehmerihre Technologie weiterentwickeln, das Sortiment vergrößern undweitere europäische Märkte erschließen.Wie auch die anderen diesjährigen deGUT-Repräsentanten wirdGeschäftsführer Kachun To auf der Messe persönlich anwesend sein. Am12. Oktober um 13.00 Uhr erzählt er auf dem "Marktplatz" dieMycs-Gründungsgeschichte und steht für Fragen zur Verfügung.Über die deGUT:Die Deutschen Gründer- und Unternehmertage (deGUT) finden am 12.und 13. Oktober 2018 zum 34. Mal statt. Erwartet werden 6.000Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich rund um Existenzgründung undUnternehmertum informieren und beraten lassen können.Veranstaltungsort der größten Gründermesse Deutschlands ist erneutdie ARENA Berlin in Treptow. Rund 140 Aussteller und Berater sowieein kostenloses Seminar- und Workshopprogramm bieten denBesucherinnen und Besuchern fundiertes Wissen und Beratung sowieintensive Kontakte zu Gleichgesinnten, Förderern und Mentoren.Veranstaltet wird die deGUT von der Investitionsbank Berlin (IBB) undder Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB). Die deGUT wirdgefördert von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie undBetriebe des Landes Berlin und dem Ministerium für Wirtschaft undEnergie des Landes Brandenburg aus Mitteln der Länder und desEuropäischen Sozialfonds. Schirmherr ist der Bundesminister fürWirtschaft und Energie, Peter Altmaier.