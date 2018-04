Passagierzahl am Frankfurter Flughafen wächst kräftig

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Frankfurter Flughafen hat in den ersten drei Monaten dieses Jahres einen starken Passagierandrang erlebt.



Die Zahl der Fluggäste stieg wegen des deutlich erweiterten Flugangebots etwa von Billigfliegern und der frühen Lage der Osterfeiertage auf 14,4 Millionen. Das entsprach einem Plus von 10 Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum, wie der Betreiber Fraport am Freitag in Frankfurt berichtete. Dazu hatte es 8,3 Prozent mehr Flugbewegungen gegeben. Im März betrug das Wachstum sogar 13,2 Prozent auf 5,5 Millionen Passagiere. Gefragt waren vor allem Flüge zu europäischen Zielen./ceb/DP/das