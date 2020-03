Passagierzahl an Berliner Flughäfen bricht um Hälfte ein

BERLIN (dpa-AFX) - An den Flughäfen Schönefeld und Tegel sind die Passagierzahlen in den vergangenen drei Tagen im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des neuartigen Coronavirus um rund die Hälfte zurückgegangen.



Durchgeführt wurden indes rund zwei Drittel der normalerweise abgefertigten Flüge, sagte Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup der Deutschen Presse-Agentur. Die großen Fluggesellschaften hätten ihr Flugangebot deutlich zurückgefahren. Hainan Airlines, Turkish Airlines, El Al sowie eine Reihe weiterer kleinerer Anbieter hätten den Betrieb ganz eingestellt. Ausgesetzt wurden demnach auch die Verbindungen nach China, Singapur und in die USA./bf/maa/DP/he