"Passagierkontrollen sind reibungslos verlaufen" / KÖTTER Aviation Security zieht positive Bilanz zum Sommerferienstart an den NRW-Großflughäfen (FOTO)

Düsseldorf/Essen (ots) -Die für die Passagierkontrollen an den NRW-GroßflughäfenDüsseldorf und Köln/Bonn zuständige KÖTTER Aviation Security SE & Co.KG zieht eine positive Bilanz für den Ferienauftakt. "Die Kontrollensind dank unserer umfassenden Vorbereitungen an beiden Airportsreibungslos verlaufen", betonte der Geschäftsführende Direktor PeterR. Lange. "Speziell in Düsseldorf haben sich außerdem unserePersonalverstärkungs-Maßnahmen ausgezahlt, durch die wir 200zusätzliche Luftsicherheitsassistenten im Vergleich zum Vorjahr andie Strecken gebracht haben." In Spitzenzeiten waren in Düsseldorfbis zu 320 Kontrollkräfte in einer Schicht im Einsatz.261.000 Passagiere haben von Freitag bis Sonntag den FlughafenDüsseldorf genutzt, in Köln/Bonn waren es zirka 136.000. Seinenbesonderen Dank richtete Peter R. Lange an die Mitarbeiterinnen undMitarbeiter: "Ich bin stolz auf meine Mannschaften in Düsseldorf undKöln/Bonn. Sie haben einen tollen Job gemacht und mit ihrem großenEngagement und ihrer hohen Motivation dafür gesorgt, dass wir unsereeinwandfreie Leistung aus den zurückliegenden Oster- undPfingstferien sowohl in Düsseldorf als auch in Köln/Bonn erneut unterBeweis stellen konnten. Dies gibt uns zusätzlichen Rückenwind für diekommenden Ferienwochen." Gleichzeitig galt sein Dank dem FlughafenDüsseldorf für die vorgenommenen Investitionen in die Infrastruktur,die für die reibungslosen Abläufe ebenfalls wichtig sind.Pressekontakt:KÖTTER GmbH & Co. KG VerwaltungsdienstleistungenCarsten Gronwald, Pressesprecher, Tel.: (0201) 2788-126,Carsten.Gronwald@koetter.deOriginal-Content von: KÖTTER Services, übermittelt durch news aktuell