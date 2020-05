Passagierflugzeug stürzt im Süden Pakistans ab

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

ISLAMABAD (dpa-AFX) - Ein Passagierflugzeug ist im Süden Pakistans abgestürzt.



Der Airbus mit rund 100 Passagieren sei in der Nähe der Stadt Karatschi in einem Wohngebiet abgestürzt, teilte die Luftfahrtbehörde des Landes am Freitag mit./arb/DP/jsl