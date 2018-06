PassTheSwag beim offiziellen Song zum FIFA World Cup(TM) 2018 mit Vivo!

Globale Smartphone-Marke Vivo startet zur FIFA WM 2018 eineDance-Bewegung, die Fußball- und Musikfans auf der ganzen WeltvereintBild- und Video-Link http://bit.ly/passtheswagShenzhen (ots/PRNewswire) - Die globale Smartphone-Marke Vivo gibtheute den Startschuss für Vivo #PassTheSwag bekannt. Die weltweiteTanzbewegung will Fußball- und Musikfans auf der ganzen Weltvereinen, um unvergessliche und kultige Momente während der FIFAFussball-Weltmeisterschaft 2018 zu kreieren.#PassTheSwag wird die Menschen über die Universalsprache Tanz zurMelodie des offiziellen Songs für die FIFA WM 2018 in Russland(TM)'Live it Up' von Nicky Jam, Will Smith und Era Istrefizusammenbringen. Vivo will den Fans die Möglichkeit an die Handgeben, unvergessliche Erinnerungen festzuhalten und sich während derWeltmeisterschaft mit #PassTheSwag auf ihre jeweilig ganz eigeneWeise selbst auszudrücken - was auch ganz klar zum Vivo-Fokus mit derEntwicklung von Smartphones mit super Soundqualität, ultimativemFotoerlebnis und modernster Technologie passt.Als Teil des Launches werden Fans aus der ganzen Welt dazuaufgerufen, Videos auf Social Media zu veröffentlichen, die zeigen,wie sie zu den Klängen des offiziellen WM-Songs grooven -#PassTheSwag. Während des gesamten Turniers sind auch die Fans, diedie Spiele live verfolgen, mit der Vivo Super DJ Show bei allen 64Matches zu #PassTheSwag eingeladen.Michael Chang, Brand Director International Business bei Vivo,erklärt zum Auftakt der Initiative, "Die FIFAFussball-Weltmeisterschaft ist nicht nur die größte Bühne imWeltfußball, sondern gleichzeitig auch ein großes Fest, das Menschenaus aller Welt zusammenbringt. Mit dem Sponsoring der FIFAFussball-Weltmeisterschaft 2018 möchten wir die Fans ermutigen, nichtnur Zuschauer, sondern selbst Teilnehmer und kreativ Schaffender beider WM zu sein und außergewöhnliche Momente zu kreieren - zum Zeigen,zum Teilen, zur Erinnerung"."Wir erleben weltweit, wie hervorragend die Verknüpfung von Musikund Performance Hand in Hand mit Sport funktioniert, um wirklichbesondere Momente zu schaffen. #PassTheSwag macht das Motto unsererKampagne 'My Time, My FIFA World Cup' lebendig, begeistert dieMenschen und erlaubt den Fans, mit jeder Menge Spaß und mitreißendenRhythmen selbst an der Weltmeisterschaft teilzuhaben", ergänzt Chang.Vivo #PassTheSwag ist Teil des Vivo Super Time-Projekts, das auchmusikalische Aktivitäten wie die zu allen Spielen stattfindende VivoSuper DJ Show und Vivo Super Time bei der Performance des offiziellenSongs zum Endspiel umfasst. Vivo Super Time gehört zusammen mit demProgramm Vivo Super Fan Photographer, das für Fans einen bisher nochnie dagewesenen Zugang zum Spielfeldrand, zum Stadion und zuAufwärmtrainings eröffnet, zur globalen 'My time, My FIFA World Cup'Vivo-Kampagne im Rahmen der Fussball-WM.-ENDE-Hinweise an die Redaktion:Als globale Marke mit Fokus auf begeisterungsfähige, jungeKonsumenten hat Vivo 2017 eine sechsjährige Sponsorenvereinbarung mitder FIFA unterzeichnet, die bis zum Jahr 2022 laufen wird und dasSponsoring der FIFA Fussball-Weltmeisterschaften 2018 und 2022(TM)sowie die betreffenden Ausgaben des FIFA Konföderationen-Pokals(TM)umfasst.Instagram: @Vivomobile #PassTheSwag #VivoSuperTime #FIFA #WorldCupFacebook: @vivoMobileInt #PassTheSwag #VivoSuperTime #FIFA#WorldCupInformationen zu VivoAls globale Smartphone-Marke, die sich auf perfekte Soundqualitätund ultimative Fotografie mithilfe fortschrittlichster Technologiefokussiert, entwickelt Vivo innovative und stylishe Produkte fürjunge Leute. Mittlerweile hat das Unternehmen über zweihundertMillionen Nutzer gewonnen und ist eine der beliebtesten Marken beijungen Menschen in der ganzen Welt. Vivo tritt als offiziellerSponsor des FIFA World Cup(TM) auf und glaubt, dass die Ermutigungjunger Menschen zu Selbstentfaltung und einem aktiven Lebensstil vongroßer Bedeutung ist.Weitere Informationen zu unseren innovativen Smartphones findenSie unter www.vivo.com.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/703269/Vivo_PassTheSwag.jpgPressekontakt:Kavi SaglaniKavi.saglani@octagon.comAdrienne Ser+65-8571-6855Original-Content von: Vivo, übermittelt durch news aktuell