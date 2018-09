Pasinex Resources: Goldgräberstimmung in Nevada

Weitere Suchergebnisse zu "Nevada Gold":

Vergangene Woche konnte Pasinex Resources einen großen Erfolg verbuchen. Das kanadische Bergbauunternehmen gab bekannt, auf dem Gelände des Projekts in Nevada Spuren von hochwertigem Zinksulfid entdeckt zu haben. Damit könnte das Zinkprojekt in Nevada von großer Bedeutung für Pasinex Resources sein, um zu mittelständischen Zinkunternehmen weiter aufzuschließen. Experten sind der Ansicht, dass die Zinkvorkommen in Nevada deutlich einfacher und somit kostengünstiger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Daut.