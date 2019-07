Pasha Brands mit historischer Einreichung beim Ontario Cannabis Store

Vancouver (ots/PRNewswire) - - Pasha Brands Ltd. ("Pasha" oder"Unternehmen") (CSE: CRFT) (OTC:CRFTF) (FSE:ZZD), größtes Markenhausvon Craft-Cannabis Nordamerikas, ist erfreut, bekannt geben zukönnen, dass man ein Produktantragspaket beim Ontario Cannabis Store(OCS) eingereicht hat. Dieser Antrag ist der erste seiner Art fürPasha und erneute Bestätigung der Kapazität des Unternehmens,Craft-Cannabisprodukte hoher Qualität von Marken, die vor derLegalisierung einen guten Ruf genossen, effizient und zeitgerecht aufden Markt zu bringen.Zu den Marken im Antragspaket gehören: CBD Therapeutics(CBD-Isolate und Ölformulierungen), Beard Brothers Collective(Cannabisöle, Inhalierstoffe für E-Zigaretten undShatter-Destillate), Theraveda (Craft-Cannabisblüten), Aurion(Craft-Cannabis-Gelkapseln, Destillate und Inhalierölprodukte), rollmodel (Premium-Blüten-Pre-Rolls und Inhalieröle), Grizzlers (Sativa-und Indica-Blüten-Pre-Rolls) sowie Earth Dragon Organics (Hautpflege-und Badeprodukte mit CBD-Infusion)."Die Einreichung dieses Antrags beim höchst begehrten undaufwendig regulierten Ontario Cannabis Store ist ein Zeichen dafür,dass Pasha Brands und seine Tochterfirmen mehr als bereit sind, nachder Änderung der staatlichen Regulierungen mit diesen Produkten aufden legalen Markt zu expandieren", sagte Dr. Brigitte Simons, ChiefScientific Officer bei Pasha Brands, die für die Einreichungzuständig war. "Diese Marken wurden von Menschen mit einer Visionaufgebaut und ihre Vorstellungen haben sich bewährt. Sie haben dieMöglichkeit von Razzien im unregulierten Markt und vollständigeSchließungen seit dem 17. Oktober 2018 überstanden. Es ist an derZeit, dass Kanadier Zugang zu diesen höchst begehrten Craft-Produktenerhalten."Pasha bietet mit seinen zahlreichen Craft-Marken der ProvinzOntario und in naher Zukunft anderen Regionen den Zugang zu seinerPalette von kundenorientierten Produkten erfolgreicher Marken. Mitdem kürzlichen Erwerb von MedCann, eines lizenzierten Herstellers mitSitz auf Vancouver Island, der derzeit seinen Namen ändert,integriert Pasha eine Produktvielfalt von Wellness-Craftprodukten,darunter Pre-Rolled-Premiumblüten, Extrakte, Kapseln, essbaresCannabis, Inhalieröle und Mittel zum örtlichen Auftragen.Tessa Serra, Produktmanagerin bei Pasha Brands und Gründerin vonEarth Dragon Organics, sagte über diese Nachricht: "Ich bin höchsterfreut, zu sehen, dass alle Marken von Pasha zusammenkommen, und soein robustes Angebot einzigartiger Craft-Cannabisprodukte entsteht.Es ist fantastisch, Teil der Umstellung vom traditionellen auf denneuen legalen Markt zu sein und ich hoffe, dass unsere Einreichungenbeim Ontario Cannabis Store für ein größeres Netzwerk von MenschenZugang zu Craftprodukten bedeuten."Informationen zu Pasha BrandsVon seinem Firmensitz in Vancouver (British Columbia) aus agiertPasha als ein in der Zeit der Prohibition gegründetes, vertikalintegriertes Markenhaus, das in der Craft-Cannabis-Branche in BritishColumbia fest verankert ist und einen internationalen Ruf genießt.Dank seiner nachweislichen Kompetenzen auf dem Gebiet desCannabisanbaus, der genetischen Forschung und Entwicklung, derProduktverarbeitung und des Einzelhandels sowie über sein Netzwerkaus Hunderten von Craft-Cannabis-Lieferanten unter dem Dach von Pashahat sich Pasha im neu entstandenen legalen Cannabismarkt einehervorragende Position gesichert.Die Pasha-Tochter Medcann Health Products Ltd. ist ein von HealthCanada lizenzierter Anbau- und Verarbeitungsbetrieb mit der Lizenzfür den Verkauf von medizinischen Cannabisprodukten in Kanada.Pasha und BC Craft arbeiten auch an der Errichtung eines CraftCannabis Campus, der Craft-Qualität in den neuen legalen Markt fürCannabis in Kanada einbringen soll. BC Craft hat es sich zur Aufgabegemacht, Handwerksbetriebe im Cannabissektor bei der Einhaltung derSicherheitsauflagen und bei der Lizenzierung zu unterstützen und ihrWachstum als Mikro-Anbaubetriebe zu fördern. Schulung und Konformitäthelfen den Anbaubetrieben dabei, im regulierten Markt derCannabislieferanten Fuß zu fassen.Die Stammaktien von Pasha werden an der CSE unter dem BörsensymbolCRFT und an der FWB unter dem Börsensymbol ZZD gehandelt.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pashabrands.com.Weder die kanadische Börse (Canadian Securities Exchange) noch ihrRegulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der CanadianSecurities Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für dieAngemessenheit oder Richtigkeit dieser Presseveröffentlichung, dievom Management verfasst wurde.Warnhinweise bezüglich PrognosenIn dieser Pressemitteilung finden sich bestimmte "Prognosen" imRahmen geltender kanadischer Wertpapiergesetze, darunter Aussagenbezüglich der Vertretung der Produkte von Pasha Brands in Kanada undder Expansion der geschäftlichen Tätigkeit von Pasha Brands außerhalbvon Kanada. Prognosen basieren notwendigerweise auf einer Anzahl vonSchätzungen und Annahmen die, obzwar als angemessen angesehen,bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und weiterenFaktoren unterliegen, welche dazu führen können, dass tatsächlicheErgebnisse und künftige Ereignisse wesentlich von denen abweichen,die in solchen Prognosen explizit oder implizit zum Ausdruck kommen.Es gibt keinerlei Garantie, dass solche Aussagen sich als zutreffenderweisen, da tatsächliche Ergebnisse und künftige Ereignissewesentlich von jenen abweichen können, welche in solchen Prognosenzum Ausdruck gebracht werden. Entsprechend wird davon abgeraten, sichauf solche Prognosen auf unangebrachte Weise zu verlassen. Medien und Investorenbeziehungen, Kontakt: Emerald Asuncion,
communications@pashabrands.com, (236) 521-5135