Pasemann: Wiederaufnahme vollwertiger diplomatischer Beziehungen zur Arabischen Republik Syrien sind für den Versöhnungsprozess unabdingbar

Berlin (ots) - Ausweislich des Ausländerzählregisters (AZR) haltensich derzeit rund 770.000 syrische Staatsangehörige in Deutschlandauf. Trotz dessen ist die syrische Botschaft in Berlin mit nur dreidiplomatischen Vertretern besetzt. Zudem erkennt die Bundesregierungnoch immer die hoch fragwürdigen "Syrischen Revolutions- undOppositionskräfte (ETILAF)" als alleinige Vertretung des syrischenVolkes an, nicht jedoch die Zentralregierung in Damaskus. Dies gehtaus einer Kleinen Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion (Drs. 19/11332)hervor.Frank Pasemann, Leiter der Kontaktgruppe Syrien derAfD-Bundestagsfraktion und Mitglied im AfD-Bundesvorstand, erklärtdazu:"Der Bundesregierung fehlt es erkennbar an einem Konzept sowie demInteresse an einem politischen und ökonomischen Wiederaufbau des vomBürgerkrieg geplagten Landes. Ein Dialog auf Augenhöhe, und dazuzählen vollwertige diplomatische Beziehungen zur legitimenZentralregierung in Damaskus, sind dabei für einen nachhaltigenVersöhnungsprozess unabdingbar."Ebenso geht aus der Anfrage hervor, dass die syrische Botschaftlängst um eine Aufstockung ihres Personals in Berlin gebeten hat. Einentsprechendes Ansuchen würde durch die Bundesregierung geprüft.Allerdings besteht von Seiten der Bundesregierung augenscheinlichkein Interesse, die eigenen diplomatischen Bemühungen zuintensivieren, sprich diese wieder aufzunehmen. Die derzeitigenBeziehungen zur syrischen Botschaft in Berlin beschränken sich lautAntwort des Auswärtigen Amtes auf zwingend erforderliche Kontakte."Die Bundesregierung täte gut daran, die fatale Sanktionspolitikzu beenden, die dem syrischen Volke allein aufgrund fragwürdigerideologischer Interessen des sogenannten Westens schweres Leidauferlegt. Deutschland muss seine traditionelle Position als Mittlerwieder einnehmen, um Syrien in die internationale Staatengemeinschaftzurück zu führen. Wer vorgibt, sich für Stabilität in der Regioneinsetzen zu wollen, der muss sich zuerst der Aufgabe desWiederaufbaus in Syrien zuwenden. Syrien muss wieder zum Land derSyrer werden. Durch internationale Zusammenarbeit muss dem syrischenVolk sowie den Millionen ins Ausland geflohenen Syrern einePerspektive in deren Heimat ermöglicht werden", so Pasemann weiter