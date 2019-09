Pasemann: Dubiose Förderpraxis der Bundesregierung zur politischen Indoktrination von Kleinkindern gehört trockengelegt

Berlin (ots) - Der AfD-Bundestagsabgeordnete Frank Pasemann,Mitglied im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, undMitglied im AfD-Bundesvorstand fordert ein Ende der politischeinseitigen Förderpraxis der Bundesregierung im Bereich deraußerschulischen Kinder- und Jugendbetreuung. Es sei nicht wenigerals ein Skandal, wenn die Bundesregierung unter dem Deckmantel einerhoch fragwürdigen Auffassung von "Vielfalt" bereits Kinderideologisieren und in vorbestimmte politische Bahnen lenken will.Anlass zu dieser Forderung ist die Veranstaltung "AußerschulischeKinder- und Jugendbildung für Demokratie und Vielfalt« dessogenannten Kooperationsprojektes »Demokratie und Vielfalt in derKindertagesbetreuung".Frank Pasemann dazu: "Bei der Erziehung und Bildung von Kindernund Jugendlichen handelt es sich um einen besonders sensiblenBereich. Es kann nicht sein, dass die Bundesregierung Projekte undVeranstaltungen fördert, bei denen es darum geht, Lehrkörper undPädagogen zu instruieren, wie sie schon auf Kleinkindern gezieltpolitische Einflussnahme nehmen können".Ausweislich der Beantwortung der Kleinen Anfrage wurde unter demDeckmantel "Demokratie und Vielfalt in der Kindertagesbetreuung"allein seit Mitte 2017 Projekte im Umfang von über 1,6 Millionen Eurogefördert, wovon alleine 987.680 Euro auf Personalkosten entfielen.Nicht zuletzt in Sachsen-Anhalt zeigt der berüchtigte undumstrittene Verein "miteinander e.V.", wie weit die schamloseVernetzung von Antifa-Milieu und bürgerlich scheinenden Vereinengediehen ist, die mit Steuermitteln in Millionenhöhe aufgepumptwerden. Natürlich stets unter dem Deckmantel der"Demokratieförderung" und des "Kampfes gegen rechts"."Es ist offenkundig, dass die Bundesregierung über ihrmillionenschweres Geflecht und der Förderpraxis gegenüber dubiosenVereinen und Projekten gezielt gegen oppositionelle Parteien undderen Umfeld vorgehen lässt. Dass in diesem Rahmen schon Kleinkinderins Visier genommen werden, ist eines demokratischen Rechtsstaatesvöllig unwürdig und gehört sofort beendet. Wir als AfD werden dassolange bekämpfen, bis dieser Sumpf trockengelegt ist", so Pasemannabschließend.Pressekontakt:presse@afd.dePressestelle BundesvorstandAlternative für DeutschlandSchillstraße 9 / 10785 BerlinOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell