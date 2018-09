Pascoventral® - ohne Schöllkraut und nicht nur deshalb eine gute Wahl bei Magen- und Darmbeschwerden / Eine bewährte Alternative aus Kamille, Pfefferminze und Kümmel (FOTO)

Gießen (ots) -Durch die Ereignisse in den letzten Wochen zu Schöllkrautverlangen immer mehr Kunden in der Apotheke Magentropfen, die keinSchöllkraut enthalten. Hier ist das bewährte Pascoventral® eine echteAlternative, denn es enthält die bekannten und vor allem sicherenHeilpflanzen Kamille, Kümmel und Pfefferminze und kommt völlig ohneSchöllkraut aus.Hintergrund der Schöllkraut-DiskussionDie Arzneimittel-Behörde der Schweiz, Swissmedic, hat eineAnpassung der Arzneimittelinformation zu einem pflanzlichenMagen-Darm-Mittel vorgeschrieben das Schöllkraut enthält. Grundhierfür sind Meldungen über sehr seltene, aber dafür teilweiseschwerwiegende Leberschädigungen* Die damit verbundene Unsicherheitschwappt natürlich auch nach Deutschland, so dass viele Menschen aufder Suche nach Magen-Darm-Tropfen sind, die keinerlei Schöllkrautenthalten - so wie Pascoventral®:https://www.pascoe.de/produkte/detail/pascoventral.htmlWie wirken die Bestandteile von Pascoventral®? Grundsätzlich gilt:Pfefferminze, Kümmel und Kamille sind altbewährte Heilpflanzen beiVerdauungsbeschwerden mit leichten Krämpfen, Blähungen undVöllegefühl.- Der Extrakt aus Pfefferminzblättern beeinflusst direkt dieglatte Muskulatur des Verdauungstraktes und wirkt krampflösend,entblähend und führt zu einer Steigerung der Galle-Produktion,wodurch die Fettverdauung unterstützt wird.- Der Kamillen-Extrakt hemmt Entzündungen derMagen-Darm-Schleimhäute und schützt diese, wirkt wundheilungsförderndund krampflösend.- Der Extrakt aus Kümmelfrüchten besitzt eine beruhigende Wirkungauf den Magen und wirkt ebenfalls krampflösend, antimikrobiell undsteigert die Magensaftsekretion.*http://ots.de/FjsIPXPascoventral®Pflanzliches Arzneimittel.Tropfen. Wirkstoffe: Fluidextrakte aus Pfefferminzblättern,Kamillenblüten und Kümmelfrüchten. Anwendungsgebiete:Verdauungsbeschwerden, besonders mit leichten Krämpfen imMagen-Darm-Bereich, Blähungen, Völlegefühl. Enthält 44 Vol.-%Alkohol.Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage undfragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Pascoe pharmazeutischePräparate GmbH, D-35383 Giessen, info@pascoe.de, www.pascoe.dePressekontakt:Stefanie WagnerUnternehmenskommunikationSchiffenberger Weg 5535394 GießenTelefon: +49 (0)641 7960-330E-Mail: stefanie.wagner@pascoe.deOriginal-Content von: Pascoe Naturmedizin, übermittelt durch news aktuell