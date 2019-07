Pascoflair® - Reisen ohne Stress (FOTO)

--------------------------------------------------------------Reisen ohne Stress!http://ots.de/sxXkwU--------------------------------------------------------------Gießen (ots) -Der lang geplante Sommerurlaub mit seiner freudig erwartetenErholung steht kurz bevor. Ein optimaler Reisestart, frei von Unruheund Nervosität, wäre dafür die beste Basis. Wenige Tage vor derAbreise kreisen jedoch die Gedanken oft nur noch um dieReiseorganisation. Ist auch alles Notwendige gepackt? Ist im Joballes für die bevorstehende Abwesenheit geregelt. Sind alleerforderlichen Papiere, wie Reisepässe, Tickets und Impfscheine,vorhanden? Vielleicht steht Ihnen eine stundenlange Autofahrt bevor,oder Sie sind nervös vor dem Flug? Könnten Sie gelassen an dieseDinge herangehen, wäre alles viel leichter und Sie könnten IhreVorfreude auf den Urlaub genießen. Doch je näher die Abreise rückt,desto mehr schwindet die freudige Erwartung und die Nervosität nimmtzu. Pascoflair® kann Sie innerhalb kürzester Zeit dabei unterstützen,Ihre innere Ruhe und Ausgeglichenheit wiederzufinden. Für eineentspannte Vorbereitung und eine erholsame Reise.Nervöse Unruhe kann auch noch viele andere Ursachen haben:Berufliche oder familiäre Überbelastungen, psychischer Stress durchanstehende Prüfungen, Präsentationen und Ähnliches. Dieses permanenteUnter-Druck-Stehen mit seinen möglichen gesundheitlichen Folgen istallgemein bekannt.Das pflanzliche Arzneimittel Pascoflair® unterstützt Sie dabei dasinnere Gleichgewicht wiederzufinden und beruhigt bereits nach kurzerZeit. Der Wirkstoff des Passionsblumenextrakts fördern dieEntspannung und Ausgeglichenheit, so dass Sie mit neuer Energiestarten können.Was ist der Wirkstoff in Pascoflair® und wie wirkt er?Der Wirkstoff von Pascoflair® ist einPassionsblumenkraut-Trockenextrakt der seit 10 Jahren erfolgreich alspflanzliches Arzneimittel gegen nervöse Unruhe einge-setzt wird. DiePassionsblume ist seit Jahrhunderten als Heilpflanze bekannt, ihreWirkweise ist umfangreich erforscht und bewährt bis heute. DieWirkstoffe in Pas-coflair® entfaltet eine beruhigende Wirkung, diebereits nach ca. 30 Minuten nach Einnahme eintreten kann. Aus diesemGrund sollte Pascoflair® in keiner Haus- oder Reiseapotheke fehlen.Pascoflair®Wirkstoff: Passionsblumenkraut-Trockenextrakt Bei nervösenUnruhezuständen. Enthält Sucrose und Glucose. Zu Risiken undNebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie IhrenArzt oder Apotheker. www.pascoe.dePressekontakt:Pascoe NaturmedizinStefanie WagnerUnternehmenskommunikationSchiffenberger Weg 5535394 GießenTelefon: +49 (0)641 7960-330E-Mail: stefanie.wagner@pascoe.deOriginal-Content von: Pascoe Naturmedizin, übermittelt durch news aktuell