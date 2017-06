Pascoe: Mit viel Liebe an die Spitze von Europa! Naturmedizin-Hersteller nach Platz 1 in Deutschland jetzt auf Platz 8 in Europa (FOTO)

Giessen (ots) -Paris, 08. Juni 2017. Pascoe erreicht als bester Arbeitgeberjetzt auch Platz 8 in Europa. Die Mitarbeiter von Pascoe haben ihrUnternehmen auf diesen Platz gewählt. Geschäftsführer Hauser vomGreat Place To Work Institut betonte in seiner Laudatio, dass eserstmalig ein mittelständisches Unternehmen auf einen der vorderenPlätze im europäischen Wettbewerb geschafft hat.Das Konzept: "Ganzheitliche Unternehmensführung" unterEinbeziehung aller Mitarbeiter funktioniert und bestätigt sich jetztauch international. Pascoe setzt sich erneut gegen 2.3400 Mitbewerbermit 1,5 Millionen Beschäftigten aus 19 Nationen auf Platz 8 durch.Annette und Jürgen F. Pascoe, beide Geschäftsführer, nahmenzusammen mit einigen Mitarbeitern den internationalen Preis in Parisentgegen.Annette D. Pascoe: "Nach Platz eins in Deutschland sind wir nunauch auf europäischer Ebene weit vorne. Was gibt es schöneres, alsgesunde und begeisterte Mitarbeiter, die sich weltweit für dieGesundheit und Lebensqualität der Menschen einsetzen. Wir leben waswir verkaufen - ganzheitliche Gesundheit!"Das Konzept der ganzheitlichen Unternehmensführung besteht ausdrei Säulen: dem Strategieprozess, Achtsamkeit und dem betrieblichenGesundheitsmanagement. Jeder Mitarbeiter bei Pascoe wird in dieGesamtstrategie des Unternehmens miteingebunden. Dabei wirdAchtsamkeit durch Persönlichkeitsanalysen, Feng-Shui-Gestaltung undindividuelle Entwicklungsspielräume gelebt. Abgerundet wird dasSäulenmodell durch ein individuelles Gesundheitsmanagement für dieMitarbeiter. Dass die Idee der ganzheitlichen Unternehmensführunggreift, zeigen die die hervorragenden Abstimmungsergebnisse derMitarbeiter sowie die Gesundheitsquote die 50 % unter demBranchendurchschnitt liegt.Jürgen Pascoe: "Wir bedanken uns bei allen Mitarbeitern für diesestolle Abstimmungsergebnis. Es ist jeden Tag aufs Neue ein wunderbaresErlebnis mit Ihnen zusammen erfolgreich zu arbeiten"Pascoe Naturmedizin ist ein internationales Unternehmen, das vieleseiner über 200 Produkte in 30 Länder weltweit exportiert. Pascoeproduziert seit mehr als 120 Jahren Naturmedizin in höchster Qualität- Made in Germany. Dazu zählen Vitamininfusionen wie das hochdosierteVitamin C (Pascorbin®). Das Unternehmen hat Niederlassungen in Wienund Toronto.Pressekontakt:Stefanie Wagner-SuskeUnternehmenskommunikationSchiffenberger Weg 5535394 GiessenTel. 0641 7960-330E-Mail:stefanie.wagner-suske@pascoe.deOriginal-Content von: Pascoe Naturmedizin, übermittelt durch news aktuell