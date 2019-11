Gießen (ots) -Neu von Pascoe Vital: Das ideale Geschenkset zu Weihnachten!Ab Mitte November ist das neue "Basen-Refresh"-Geschenkpaket unter derPZN-Nummer 16137735 in den Apotheken erhältlich. Das Wohlfühlpaket ist eineschöne Geschenkidee und kommt damit rechtzeitig zur Vorweihnachtszeit in denHandel.Die liebevoll gestaltete Box präsentiert sich im Inneren mit einerGeschenkekarte "Für Dich" und der "Blume des Lebens" - einem Ornament, dasbereits in der vorchristlichen Zeit beispielsweise assyrische Königspalästegeschmückt hat.Im Geschenkpaket enthalten sind ein Basenbad Vital Pascoe® und eine100er-Packung Basentabs pH-balance Pascoe®:Basenbad Vital Pascoe®Natürliches Gebirgs- und Meersalz sowie die wertvollen Edelsteine Rosenquarz undBergkristall machen das Basenbad Vital Pascoe zu einem exklusivenWohlfühlerlebnis: Harmonisch im Einklang mit gepflegter Haut und entspanntenMomenten.Basentabs pH-balance Pascoe®Ein ausgeglichener Säure-Basen-Haushalt ist eine gute Basis für die Gesundheit.Er ist wichtig für alle Stoffwechselfunktionen im Körper. Basentabs pH-balancePascoe® mit Zink tragen zu einem normalen Basen-Stoffwechsel bei.Pressekontakt:Pascoe VitalStefanie WagnerUnternehmenskommunikationSchiffenberger Weg 5535394 GießenTelefon: +49 (0)641 7960-330E-Mail: stefanie.wagner@pascoe.deOriginal-Content von: Pascoe Naturmedizin, übermittelt durch news aktuell