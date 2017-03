Berlin (ots) -Pascoe Naturmedizin ist beim Great Place to Work® Wettbewerb"Deutschlands Beste Arbeitgeber 2017" als bester ArbeitgeberDeutschlands in der Kategorie 50-500 Mitarbeiter ausgezeichnetworden.Belegschaft wählt Pascoe zum SiegerBereits zum sechsten Mal in Folge ging das Unternehmen siegreichaus dem deutschlandweiten Wettbewerb hervor. Das Besondere: Keineexterne Jury stimmt ab, sondern die eigenen Mitarbeiter. Für JürgenF. Pascoe, Geschäftsführer, eine große Ehre: "Wir freuen uns und sindäußerst stolz darauf, dass wir diesmal den ersten Platz belegen.Einen herzlichen Dank an unsere Mitarbeiter für dieses großartigeAbstimmungsergebnis."Überwältigt, glücklich und sichtlich gerührt nahmen Annette undJürgen Pascoe als Geschäftsleitung stellvertretend für die gesamteBelegschaft den begehrten Preis entgegen. Wie gut ein Unternehmen alsArbeitgeber ist, kann niemand besser beurteilen als die Angestelltenselbst. Vorausgegangen war der Auszeichnung eine anonyme Befragungder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Pascoe Naturmedizin zuzentralen Arbeitsplatzthemen wie Vertrauen in das Management,Identifikation, berufliche Entwicklung und Work-Life-Balance.Kontinuität in aufregenden ZeitenNaturmedizin liegt im voll Trend - das merkt man gerade beiPascoe. Das Unternehmen befindet sich auf Erfolgskurs und freut sichüber stetiges Wachstum. Mit einem neuen Marktauftritt begeistertPascoe seit 2016 noch mehr Kunden, die Mitarbeiterzahl wächst und derBau des neuen Firmengebäudes ist in vollem Gange. Dass dieMitarbeiter auf dieser Reise nicht vergessen werden, zeigt diejüngste Auszeichnung.So werden alle Mitarbeiter in den Strategieprozess desUnternehmens mit eingebunden, was Geschäftsführerin Annette Pascoebesonders begeistert: "Bei uns weiß jeder Mitarbeiter zu jeder Zeitwarum er an bestimmten Aufgaben arbeitet - das fördert dieIdentifikation und die Zufriedenheit der Mitarbeiter." Dieseganzheitliche Unternehmensführung bringt immer neue, innovativeAnsätze mit sich.Gesundheit und außergewöhnliche MomenteBesonders nachhaltig ist auch das Gesundheitsmanagement beiPascoe: Mitarbeiter können aus Angeboten wie Massagen, sportlichenAktivitäten wie Kung-Fu oder Yoga und einer naturmedizinischenBeratung ihr individuelles Gesundheitsprogramm zusammenstellen. Inder Pascoe Präventionslounge können Mitarbeiter Pascorbin®(hochdosierte Vitamin C Infusionen) erhalten. Davon profitierenUnternehmen und Mitarbeiter gleichermaßen: Pascoe Naturmedizin konntedurch die Gesundheitsmaßnahmen den Krankenstand im Vergleich zumBranchendurchschnitt um rund 50% senken. Dafür wurde das Unternehmenim vergangenen Jahr mit dem Gesundheitspreis ausgezeichnet.Für außergewöhnliche Leistungen, die über die Norm hinausgehen,hat das Unternehmen eine Magic-Moment-Beauftragte, die sichindividuelle Geschenke für Kunden und Mitarbeiter einfallen lässt.Das kann ein spontanes Frühstück für eine ganze Abteilung oderMassagen für Außendienstmitarbeiter während langenInnendiensttagungen in der Firmenzentrale sein. Mitarbeiter, die sichaktiv um ihre Gesundheit kümmern und dies auch über dieGesundheitskarte dokumentieren, werden mit gesundheitsförderndenGutscheinen belohnt, wie z. B. für eine Massage, für einSportgeschäft, einen Bioladen oder für gesundes Müsli.Annette D. Pascoe, Geschäftsleitung: "Wir freuen uns, andereUnternehmen zu inspirieren. Die Einzigartigkeit des Einzelnen, dieprofessionelle Lässigkeit und die Freude am Wissen vereinen wir beiPascoe. Wir sind alle glücklich, jeden Tag mit höchster Motivationund Begeisterung Naturmedizin für Millionen von Menschen herzustellenund in die ganze Welt verteilen zu dürfen. Denn: Gesundheit istReichtum! Das berührt alle Menschen weltweit."Pressekontakt:Stefanie Wagner-SuskeUnternehmenskommunikationSchiffenberger Weg 5535394 GießenEmail: stefanie.wagner-suske@pascoe.deTel.: +49 641 7960 - 330Original-Content von: Pascoe Naturmedizin, übermittelt durch news aktuell