Pascoe Naturmedizin: Vorbild beim Thema zukunftsfähige Unternehmenskultur / Auszeichnung durch Bundesarbeitsminister in Berlin (VIDEO)

Gießen (ots) - Pascoe Naturmedizin wurde in Berlin von dem BundesarbeitsministerHubertus Heil für das abgeschlossene Audit "Zukunftsfähige Unternehmenskultur"als erstes pharmazeutisches Unternehmen in Deutschland ausgezeichnet. EineEinladung zur Gratulation und Empfang durch den Chef des Bundeskanzleramts undBundesministers für besondere Aufgaben Helge Braun in das Bundeskanzleramtschloss sich der Auszeichnung an.Die Initiative Neue Qualität der Arbeit bietet Unternehmen ein Angebot, das einemitarbeiterorientierte Gestaltung der Arbeitsbedingungen unterstützt, da alleEntscheidungen und Veränderungen aus dem gemeinsamen Austausch zwischenUnternehmensleitung, Beschäftigten und Personalvertretungen resultieren.Der Bundesminister für Arbeit und Soziales (BMAS), Hubertus Heil, überreichtedie Urkunde bei der feierlichen Verleihung am 21. November 2019 im BMAS. Erdeutete auf die Veränderungen der Arbeitswelt durch die fortschreitendeDigitalisierung hin. Mit dem INQA-Audit "Zukunftsfähige Unternehmenskultur"werden Arbeitgeber dabei unterstützt, diesen Wandel auf betrieblicher Ebeneerfolgreich zu bewältigen und die Interessen und Wünsche ihrer Mitarbeitendeneinzubinden. "Denn attraktive Arbeitsbedingungen sowie eine moderneUnternehmenskultur und Personalpolitik sind heute mehr denn je einAushängeschild für Arbeitgeber. Die heute ausgezeichneten Unternehmen,Verwaltungen und Verbände zeigen, wie es geht und beweisen Weitblick fürInnovationskraft und Zukunftsfähigkeit.", so Hubertus Heil. Auch derGeschäftsführer der Demografieagentur für die Wirtschaft, Lutz Stratmann,äußerte sich über die positive Wirkung des Audits: "Die frühe Einbindung derBeschäftigten, sowie die Instrumente und Prozesse des INQA-Audits, haben sichals hervorragend geeignet erwiesen, auf die Chancen und Herausforderungen einersich dramatisch verändernden Arbeitswelt mit geeigneten, leistbaren undnachhaltigen Lösungen und Maßnahmen zu reagieren."Auch Prozessbegleiterin Elisabeth Wissler ist beeindruckt: "Bei Pascoe hat michbegeistert mit welcher Stringenz und Konsequenz die geplanten Prozesseangegangen und umgesetzt wurden. Neue Projekte wurden, wenn möglich in bereitsbestehende Managementprozesse integriert und fügen sich so in einganzheitliches, überzeugendes Personalmanagementkonzept, das sowohl dasUnternehmen als auch die Mitarbeitenden weiter erfolgreich nach vorne bringenwird."Der erfolgreiche Hersteller von Naturmedizin ist stets offen für neue Wege inpunkto zukunftsfähige Personalentwicklung. Das Unternehmen wurde in denvergangenen Jahren regelmäßig auf den vorderen Plätzen im Wettbewerb"Deutschland Beste Arbeitgeber" ausgezeichnet - 2017 und 2019 sogar auf demersten Platz. Mit der Auszeichnung auf Bundesebene mit der Urkunde"Zukunftsfähige Unternehmenskultur" wurde die Leistung des Unternehmens jetztauch auf Regierungsebene offiziell gewürdigt.Wichtig ist Geschäftsführerin Annette D. Pascoe vor allem, das Unternehmenweiterzuentwickeln und auf aktuelle Gegebenheiten zu reagieren: "Der digitaleWandel den die Unternehmen zu meistern haben ist sehr komplex. Daher benötigenwir das Know-how und das Engagement aller Mitarbeiter. Damit das gelingt ist eswichtig, dass jeder in den Strategieprozess eingebunden ist. Denn einUnternehmen ist nur so gut wie seine Mitarbeiter."Insgesamt hat Pascoe 13 Maßnahmen umgesetzt, schwerpunktmäßig im Bereich Wissenund Kompetenz. Einen besonderen Fokus hat das Team dabei aufbereichsübergreifende Themen und Entwicklungshemen gesetzt, da diese Themen soviele Bereich und Mitarbeitenden betreffen. Dieser Ansatz hat sich bewährt undPascoe konnte mit Hilfe des Audits "Zukunftsfähige Unternehmenskultur" mitstarken Impulsen und neuen Konzepten Bewegung in neue Themen bringen.Jürgen F. Pascoe: "Jederzeit die Perspektive ändern, sich immer wieder neuerfinden, die bisherigen Erfolgsfaktoren hinterfragen und weiterentwickeln undbeseelt sein, von dem was man tut, sichert uns die Zukunft. Die gemeinsamenIdeen und Gedanken mit unseren Mitarbeitern spielen hierbei eine entscheidendeRolle. In unserer Zukunftswerkstatt fördern wir die Kreativität und denunkonventionellen Austausch, um Neues entstehen zu lassen. Wir danken allenMitarbeitern für ihr engagiertes Mitgestalten."