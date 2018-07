Pascoe-Bloggertour: Das Abenteuer Natur kann beginnen (FOTO)

Gießen (ots) -Pascoe Naturmedizin, seit 1895 Hersteller von Naturmedizin, möchteauf die einzigartig schöne und schützenswerte Natur in Deutschlandaufmerksam machen. Dafür starten in diesen Tagen vier Blogger miteinem umweltfreundlichen Elektroauto i3 von BMW gesponsert vomAutohaus Wahl in Gießen.Natur-Bloggerin Sarah Wünsche startet als Erste für Pascoe. Zielesind u.a. die Mecklenburgische Seenplatte und die sächsische Schweiz.Was Sarah auf ihrer Fahrt alles erlebt, welche Natureindrücke siesammelt, welche anderen Naturbegeisterten sie trifft und was siesonst noch spannendes erlebt, wird sie mit Fotos und Texten sowie demHashtag #PascoeBloggertour2018 begleiten. Interessierte können aufPascoes SocialWall alles mitverfolgen, was Sarah in ihrem Blog, aufFacebook und auf Instagram postet:https://www.pascoe.de/unternehmen/bloggertour.htmlDie weiteren Blogger starten im August und September und bereisenden Norden, Westen, Süden und natürlich auch die Mitte vonDeutschland. Pascoe Naturmedizin wünscht Sarah und den weiterenBloggern, gute Fahrt - denn der Weg ist das Ziel!Über Pascoe NaturmedizinDas Familienunternehmen Pascoe Naturmedizin erforscht, entwickeltund produziert seit über 120 Jahren pflanzliche Arzneimittel sowieVitaminprodukte und Nahrungsergänzungsmittel im mittelhessischenGießen. Mit dem umfangreichen Produktsortiment, das über 200 Produktefür verschiedenste Anwendungsbereiche umfasst, ist PascoeNaturmedizin einzigartig. Die Strategie aus ganzheitlicherUnternehmensführung, qualitativ hochwertigen Produkten undnachhaltiger Produktion sorgt für ein anhaltendes Wachstum desTraditionsunternehmens.Pressekontakt:Stefanie WagnerPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitPascoe NaturmedizinStefanie WagnerSchiffenberger Weg 5535394 GiessenTelefon: 0641 7960-330E-Mail: stefanie.wagner@pascoe.deOriginal-Content von: Pascoe Naturmedizin, übermittelt durch news aktuell