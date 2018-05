Pascoe Blogger-Tour 2018 - Die Gewinner stehen fest (FOTO)

--------------------------------------------------------------Pascoe Blogger-Tour 2018http://ots.de/ICu7K8--------------------------------------------------------------Gießen (ots) -Nach einem Aufruf an alle grünen Influencer in Deutschland kürtePascoe Naturmedizin jetzt die Sieger für die Blogger-Tour 2018 zumThema "Nachhaltigkeit".Im Rahmen eines 2-tägigen Events präsentierten alle eingeladenenBlogger ihren individuellen Tourenvorschlag durch das NaturparadiesDeutschland. Die drei Sieger gewannen ihre Traumreise, die sie unterden Hashtags #pascoebloggertour2018 #pascoenaturmomente mitBlogbeiträgen, auf Twitter, mit Facebook- und Instagram-Posts sowiefotografischen Eindrücken begleiten werden. Zu sehen ist das Allesauf der Social Wall auf der Pascoe-Website unterhttps://www.pascoe.de/unternehmen/bloggertour.html.Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit erfolgt die Fortbewegung währendder Reise mit dem umweltfreundlichen Elektroauto i3 von BMW, der vonASW Wahl zur Verfügung gestellt wird.Annette Pascoe, Geschäftsführerin: "Alle vorgestelltenReiseprojekte waren großartig und wir sind interessantenPersönlichkeiten begegnet, mit denen wir bestimmt auch in Zukunftverbunden sein werden. Drei Blogtouren haben uns allerdings imGesamtpaket am meisten überzeugt."- Bloggerin Sarah Wünsche mit ihrer Tour unter anderem zurMecklenburgischen Seenplatte und die Sächsische Schweiz- Bloggerin Angelique Vochezer mit einer Tour ins dasElbsandsteingebirge, den Schluchtensteig und den Südschwarzwald.- Blogger Marie und Moritz Nasemann mit Inselhopping Nordsee, Wanderndurch verschiedene Nationalparks und einem Ayurveda-Trip.Dr. Jochen Kühn, Bereichsleitung Marketing: "Wir freuen uns aufden Sommer mit großartigen Bildern und spannenden Geschichten derGewinner und wünschen allen ein aufregendes Reiseabenteuer durch diewunderschöne Natur Deutschlands."Pressekontakt:Stefanie WagnerUnternehmenskommunikationSchiffenberger Weg 5535394 GießenTelefon: +49 (0) 641 7960-330E-Mail: stefanie.wagner@pascoe.deOriginal-Content von: Pascoe Naturmedizin, übermittelt durch news aktuell