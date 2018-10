Pascoe-Akademie: Gibt Antworten auf Fragen rund um die Naturmedizin / Jetzt online entdecken auf www.pascoe-akademie.de (FOTO)

--------------------------------------------------------------pascoe-akademiehttp://ots.de/HQUbe7--------------------------------------------------------------Gießen (ots) -Was hat Sprengstoff mit Naturheilkunde zu tun? Wie können wirausgeglichener durchs Leben gehen, besser schlafen und schöne Haut,Haare und Nägel haben? Und was ist das Geheimnis des Lymphsystems?Wir haben Sie gefragt, was Sie wissen wollen und geben Ihnen nunAntwort: Diese und viele weitere Fragen erläutern Ihnen ab sofort dieExperten der Pascoe Akademie.In kurzen unterhaltsamen und vor allem lehrreichen Talkrunden wirdden Teilnehmern naturmedizinisches Hintergrundwissen vermittelt. Obaktuelle Themen wie depressive Verstimmung oder Dauerbrenner wieErkältung - erfahren Sie, welche Lösungen die Natur bereithält.Tauchen Sie ein in die vielfältigen Heilgeheimnisse der Natur undwerden Sie zum zertifizierten Akademie-BesucherBesuchen Sie unter www.pascoe-akademie.de die Akademie und meldenSie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse als "Besucher" an. So können Sie zujeder Video-Einheit anhand spezieller Fragen Ihren individuellenLernfortschritt überprüfen.Sich in diesem Bereich weiterzubilden hat viele Vorteile, dennalternative und sanfte Heilmethoden sind gefragt, wie nie zuvor -auch, um schulmedizinische Therapien unterstützend zu begleiten. Mitder Pascoe-Akademie ist es auch für Menschen ohne medizinischesHintergrundwissen Orts- und Zeitunabhängig möglich, online ihrenWissensschatz zu erweitern. So profitieren Sie von jahrzehntelangerWeiterbildungs-Erfahrung, können zum Spezialisten für Naturmedizinaufsteigen und naturheilkundliche Behandlungsformen besserbeurteilen. "Die Schatztruhe der Natur ist weit geöffnet, umGesundheit und Lebensqualität zu verbessern.", so Annette Pascoe,Geschäftsleitung Pascoe Naturmedizin.Neugierig geworden? Beginnen Sie gerne noch heute Ihre Rundreiseund staunen Sie über das Potenzial der Phytotherapie, erkunden Siedie Ursprünge der traditionellen Pflanzenheilkunde und das enormePotenzial pflanzlicher Arzneimittel für die Gesundheit: Wir heißenSie herzlich willkommen in der Pascoe-Akademie:www.pascoe-akademie.dePressekontakt:Stefanie WagnerPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitSchiffenberger Weg 5535394 GiessenTelefon: 0641 7960-330E-Mail: stefanie.wagner@pascoe.deOriginal-Content von: Pascoe Naturmedizin, übermittelt durch news aktuell