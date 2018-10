Pascal Lamy wird Mitglied der Fakultät an Chinas führender internationaler Business School CEIBS

Shanghai (ots/PRNewswire) - Pascal Lamy, der ehemaligeGeneraldirektor der Welthandelsorganisation (WTO) und ehemaligeEU-Kommissar für Handel, ist der jüngste international renommierteStaatsmann, der der Fakultät der China Europe International BusinessSchool (CEIBS) als Ehrenprofessor beitritt."Ich freue mich auf einen Gedankenaustausch mit der Fakultät, denStudenten und Alumni von CEIBS, einer Business School mit starkenVerbindungen zu China und Europa", so Herr Lamy. "Mit seinen dreiStandorten in China, einem in Europa und einem in Afrika ist CEIBSnicht nur für seine wachsende globale Präsenz bekannt, sondern auchfür das hohe Niveau seiner Fakultät und seiner Alumni sowie dieakademische Qualität seiner verschiedenen Programme."Er fügte hinzu, dass er hofft, mit seinem Beitrag während seinerBesuche den ohnehin schon anregenden intellektuellen Diskurs auf demCampus zu bereichern und den Rahmen für noch lebhaftere Debatten überThemen von globaler Bedeutung zu schaffen."Herrn Lamys Kompetenz im Bereich des Welthandels kann nicht genugbetont werden. Im heutigen Klima der Überprüfung von Regeln und derErschließung neuer Wege erhält seine Ergänzung zu unserer bereitsexzellenten Fakultät zusätzliche Bedeutung", so Ding Yan, VicePresident und Dean Professor von CEIBS.Während seiner dreijährigen Amtszeit wird Herr Lamy eng mit derCEIBS-Fakultät zusammenarbeiten, um neue Ideen und Forschungsdesignszu entwickeln sowie sich am intellektuellen Diskurs und an Projektenzu beteiligen, die in erster Linie darauf abzielen, das Verständniszwischen China und Europa zu fördern. "Er wird wahrscheinlich auchandere globale Themen ansprechen, die beide in seinem Fachgebietliegen und die auch für unsere Studenten, Alumni und Dozenten weitereAufklärung bringen werden. Wir freuen uns darauf, Herrn Lamy beiseinem ersten Besuch auf unserem Vorzeigecampus in Shanghai imDezember dieses Jahres zu begrüßen, wenn seine Ernennung in Krafttritt", fügte Dean Ding hinzu.Pascal Lamy war zweimaliger Generaldirektor derWelthandelsorganisation (WTO, World Trade Organisation), zunächst von2005 bis 2009 und während einer zweiten vierjährigen Amtszeit bis2013. Bei der WTO wurde ihm zugeschrieben, dass er auf eine neueDoha-Runde der Welthandelsgespräche gedrängt und sich für Reformeninnerhalb der Organisation ausgesprochen hat. Zu Beginn seinerKarriere war er eine volle Amtszeit (1999 - 2004) als EU-Kommissarfür Handel tätig und machte sich damit einen Namen als jemand mitviel Erfahrung bei der Leitung einflussreicher Beamter in seinerAbteilung.Als führende internationale politische Persönlichkeit ist HerrLamy derzeit Ehrenpräsident des in Paris ansässigen Think Tanks NotreEurope. Er wurde im April 1947 in Levallois-Perret, einem Vorort vonParis geboren und begann seine Karriere im französischen öffentlichenDienst bei der Inspection générale des finances (IGF) und imfranzösischen Finanzministerium. Später wurde er Berater vonFinanzminister Jacques Delors und danach von Premierminister PierreMauroy.Von 1985 bis 1994 war Herr Lamy Stabschef des Präsidenten derEuropäischen Kommission Jacques Delors und seines Vertreters alsAbgesandter der G7. Im November 1994 schloss er sich dem Team an, dasfür die Rettung von Credit Lyonnais zuständig war. Später wurde erCEO der Bank bis zur deren Privatisierung im Jahr 1999, als erHandelskommissar bei der Europäischen Kommission wurde.Herr Lamy bekleidet derzeit eine Reihe von Positionen in denBereichen Global Governance, Handel, Ethik, Europa, Afrika und Asien.Unter anderem ist er Präsident des Rates für wirtschaftlicheZusammenarbeit im Pazifikraum, der Vorsitzende des Weltausschussesfür Ethik im Tourismus und Professeur associé an der École des HautesÉtudes Commerciales (HEC Paris).Herr Lamy hat sowohl an der HEC als auch an der École nationaled'administration (ENA) einen Abschluss erworben. Er besitzt außerdemdie Ehrenpromotion wichtiger Universitäten in Bangladesch, Belgien,Kanada, der Schweiz und Großbritannien.Informationen zu CEIBSDie China Europe International Business School (CEIBS) gehört zuden führenden internationalen Business Schools in Asien und ist dieeinzige, die gleichzeitig auf der Top-30-Liste der Financial Timesfür MBA-, EMBA- und Executive Education-Programme genannt wird.CEIBS hat mehr als 20.000 Alumni aus mehr als 80 Ländern weltweitund hat eine umfassendes Auswahl von Managementprogrammen für mehrals 150.000 Führungskräfte im In- und Ausland angeboten. Die Fakultätvon CEIBS bietet eine einzigartige Kombination aus "China Depth,Global Breadth" für Lehre und Forschung.CEIBS verfügt über Universitätsgelände in Shanghai, Peking,Shenzhen, Zürich und Accra.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/752001/Pascal_Lamy.jpgPressekontakt:Charmaine N. CLARKE+86-21-2890-5509ccharmaine@ceibs.eduOriginal-Content von: China Europe International Business School, übermittelt durch news aktuell