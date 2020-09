Pascal Biosciences und SoRSE Technology gründen Partnerschaft für Entwicklung von Cannabinoid-Arzneimitteln und klinische Krebsstudien

Quelle: IRW Press

SEATTLE, WA und VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / 14. September 2020 / Pascal Biosciences Inc. (TSXV:PAS) („Pascal“) und SōRSE Technology Corporation („SōRSE“) haben ein Forschungskooperationsabkommen (die „Vereinbarung“) unterzeichnet, um die Weiterentwicklung von Pascals Arzneimittelkandidaten PAS-393 in die klinische Studienphase zu ermöglichen. Pascal und SōRSE werden ihre jeweiligen Technologien kombinieren, um das Cannabinoid PAS-393 an menschlichen Probanden zu testen. Ermöglicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung