Party City Holdco: Da kann man verrückt werden!

Für die Aktie Party City Holdco aus dem Segment "Fachgeschäfte" wird an der heimatlichen Börse New York am 20.09.2019, 20:30 Uhr, ein Kurs von 5.9 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für Party City Holdco liegen aus den letzten zwölf Monaten 4 Buy, 2 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 11 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (6 USD) könnte die Aktie damit um 83,33 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Party City Holdco-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 4,14 liegt Party City Holdco unter dem Branchendurchschnitt (89 Prozent). Die Branche "Spezialität Einzelhandel" weist einen Wert von 37,59 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Party City Holdco in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Party City Holdco wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.