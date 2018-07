Party City Holdco: Was ist jetzt zu tun!

Per 24.07.2018 wird für die Aktie Party City Holdco am Heimatmarkt New York der Kurs von 15,9 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Fachgeschäfte".Unsere Analysten haben Party City Holdco nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Party City Holdco wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 3 Buy, 3 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Party City Holdco vor. Das Kursziel für die Aktie der Party City Holdco liegt im Mittel wiederum bei 18,17 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 15,9 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 14,26 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Party City Holdco insgesamt die Einschätzung "Buy".

