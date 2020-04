Partnerschaften der NDR Media mit norddeutschen Sportvereinen laufen aus

Hamburg (ots) - Die Medienpartnerschaften der NDR Media mit den norddeutschen Sportvereinen Hamburger SV, Hannover 96 und THW Kiel laufen aus. Vertragsgemäß enden die Medienpartnerschaften zwischen dem Hörfunkprogramm NDR 2 und den drei norddeutschen Sportvereinen nach der Saison 2019/2020.Die Verträge bis zum Ende der Saison 2019/2020 waren jeweils zwischen den Vereinen und der NDR Media GmbH, der Werbetochter des NDR, geschlossen worden. Die Zusammenarbeit zwischen dem Programm und den Vereinen wurde nicht aus Mitteln des Rundfunkbeitrags, sondern aus Werbeeinnahmen als Marketinginvestition finanziert. Die journalistische Unabhängigkeit des NDR blieb stets unberührt.Ein Kernstück der Zusammenarbeit waren die NDR 2 Fanshows, die den Rahmen bei Heimspielen in den jeweiligen Arenen in Hamburg, Hannover und Kiel bildeten.Carsten Neitzel, Geschäftsführer NDR Media: "Wir bedanken uns bei den Vereinen für viele gute Jahre der erfolgreichen Zusammenarbeit. Der Norddeutsche Rundfunk steht vor großen finanziellen Herausforderungen und muss sparen. Das betrifft auch die NDR Media als Tochterunternehmen des NDR. Wir wünschen den Vereinen natürlich viel sportlichen Erfolg für die Zukunft, die uns allen nicht zuletzt wegen der Corona-Krise beachtliche Anstrengungen abverlangen wird."Henning Bindzus, Direktor Business Relations und Marke der HSV Fußball AG: "Wir danken dem NDR für die langjährige, vertrauensvolle Partnerschaft. Es war eine Freude, gemeinsam mit dem Team von NDR 2 die Fanshow als Rahmen für unsere Heimspiele mit Leben zu füllen und den 'Hamburger Weg' zu gehen!"Martin Kind, Geschäftsführer Hannover 96: "Wir bedanken uns herzlich beim NDR, der über viele Jahre für Hannover 96 ein verlässlicher Medienpartner war. Die Fanshow in der HDI Arena war unterhaltsam, frisch und fröhlich wie das NDR 2-Programm im Radio und hat uns allen bei den Heimspielen viel Freude bereitet."Sabine Holdorf-Schust, Geschäftsführerin THW Kiel: "Wir bedanken uns bei der NDR Media für die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit in den zurückliegenden Jahren. Auf unserem gemeinsamen Weg hat uns der Sender und Exklusiv-Medienpartner sehr in seinen Kompetenzen unterstützt. Vor allem Torben Pöhls als Moderator der NDR 2-Fanshow bei unseren Heimspielen in der Arena ist zu einem Gesicht dieser Partnerschaft geworden. An die gemeinsamen Saisonabschlussfeiern auf dem Kieler Rathausplatz werden wir uns gerne erinnern."Die Medienpartnerschaften hatte die NDR Media GmbH, die Werbetochter des NDR, mit den Vermarktungsagenturen der Vereine vertraglich vereinbart:mit der HSV Fußball AG, vertreten durch die Lagardère Sports Germany GmbHmit der Hannover 96 GmbH & Co. KG a.A. sowie der Hannover 96 Sales & Service GmbH & Co. KG, vertreten durch die Lagardère Sports Germany GmbH, undmit der THW Kiel Handball-Bundesliga GmbH & Co. KG.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationFrank JahnTel.: 040 / 4156-2301Mail: f.jahn@ndr.de http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6561/4563836OTS: NDR Norddeutscher RundfunkOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell